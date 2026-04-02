Antara
02 April 2026, 15.44 WIB

NASA: Misi Artemis II Berhasil Lepas Landas, Umat Manusia ke Bulan Lagi setelah 50 tahun

Ilustrasi: Misi ke Bulan. (Ist).

JawaPos.com - Badan antariksa Amerika Serikat (NASA) mengumumkan misi antariksa Artemis II berhasil melalui tahap lepas landas, dari Pusat Antariksa Kennedy di Florida, Rabu siang waktu setempat.

Misi tersebut menandai untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah abad, umat manusia kembali terbang ke Bulan.

Roket Space Launch System (SLS) berhasil membawa empat antariksawan hingga ke orbit dengan selamat dengan pesawat angkasa Orion. Saat ini mereka berada dalam perjalanan mengitari Bulan dan kembali lagi ke Bumi.

Penerbangan antariksa tersebut dijadwalkan berlangsung selama 10 hari.

Ada empat astronot yang terbang dalam misi kali ini. Mereka terdiri dari tiga astronot berkebangsaan AS dan seorang astronot Kanada.

Misi antariksa yang berjalan tersebut bertujuan untuk menguji sistem kunci yang diperlukan untuk eksplorasi angkasa luar oleh manusia di masa depan.

Peluncuran kali ini merupakan tonggak bersejarah dalam program Artemis oleh NASA, yang berupaya mendaratkan kembali manusia ke Bulan pada akhir dasawarsa ini dan, pada tahap berikutnya, mendukung penjelajahan antariksa secara lebih mendalam lagi.

Artikel Terkait
Cek Cara Tertawamu! NASA Ungkap Hubungan Tawa dengan Tingkat Kecerdasan Emosional - Image
Kepribadian

Cek Cara Tertawamu! NASA Ungkap Hubungan Tawa dengan Tingkat Kecerdasan Emosional

01 April 2026, 04.18 WIB

NASA Percepat Basis Bulan dan Misi Nuklir ke Mars, Dorong Kehadiran Permanen Manusia di Luar Bumi - Image
Internasional

NASA Percepat Basis Bulan dan Misi Nuklir ke Mars, Dorong Kehadiran Permanen Manusia di Luar Bumi

28 Maret 2026, 03.49 WIB

Jeff Bezos Dorong Agenda Pertahanan Planet: Blue Origin-NASA Kembangkan NEO Hunter untuk Antisipasi Tabrakan Asteroid - Image
Internasional

Jeff Bezos Dorong Agenda Pertahanan Planet: Blue Origin-NASA Kembangkan NEO Hunter untuk Antisipasi Tabrakan Asteroid

19 Maret 2026, 07.42 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

