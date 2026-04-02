NASA: Misi Artemis II Berhasil Lepas Landas, Umat Manusia ke Bulan Lagi setelah 50 tahun

JawaPos.com - Badan antariksa Amerika Serikat (NASA) mengumumkan misi antariksa Artemis II berhasil melalui tahap lepas landas, dari Pusat Antariksa Kennedy di Florida, Rabu siang waktu setempat.

Misi tersebut menandai untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah abad, umat manusia kembali terbang ke Bulan.

Roket Space Launch System (SLS) berhasil membawa empat antariksawan hingga ke orbit dengan selamat dengan pesawat angkasa Orion. Saat ini mereka berada dalam perjalanan mengitari Bulan dan kembali lagi ke Bumi.

Penerbangan antariksa tersebut dijadwalkan berlangsung selama 10 hari.

Ada empat astronot yang terbang dalam misi kali ini. Mereka terdiri dari tiga astronot berkebangsaan AS dan seorang astronot Kanada.

Misi antariksa yang berjalan tersebut bertujuan untuk menguji sistem kunci yang diperlukan untuk eksplorasi angkasa luar oleh manusia di masa depan.