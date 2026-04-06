IGRS Ricuh di Steam: Developer Protes, Pemerintah dan Platform Saling Tuding Soal 'Rating Palsu'

JawaPos.com - Polemik Indonesia Game Rating System (IGRS) semakin seru dan jadi bola liar gunjingan di media sosial. Bukan hanya soal kejanggalan rating, tetapi juga melebar menjadi saling tuding antara pemerintah, developer, hingga platform distribusi game global. Di satu sisi, gamer dan pengembang mengeluhkan klasifikasi yang dinilai tidak masuk akal. Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa rating yang beredar bukanlah hasil resmi.

Sementara itu, tudingan 'rating palsu' terhadap platform digital menambah panas situasi.

Developer Buka Suara: Ratingnya Tidak Masuk Akal

Kritik keras datang dari CEO Toge Productions, Kris Antoni Hadiputra. Ia menyoroti berbagai kejanggalan klasifikasi yang muncul di Steam.

Menurutnya, ada game dengan konten dewasa justru diberi label untuk anak-anak, sementara game berkualitas tinggi malah dianggap tidak layak edar.

“Indonesia Game Rating System memberi label game dengan konten seksual dewasa sebagai game cocok untuk usia 3 tahun ke atas. Sementara game pemenang penghargaan seperti Clair Obscur dan Metal Gear Solid Delta diberi label tidak layak,” tulis Kris di akun X pribadinya.

Tak hanya itu, game buatan studionya sendiri, A Space for the Unbound, juga terkena dampak.

“A Space for the Unbound dapat rating 18+. Alasannya: ada adegan anak SMA merokok, padahal pixel art dan hanya 2–3 detik,” ungkapnya.

Kritik ini memperkuat keresahan developer lain yang merasa sistem IGRS belum mencerminkan realitas konten game secara akurat.