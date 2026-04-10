2 Tahun Defend IT360: Jawaban Baru Hadapi Serangan Siber dengan Virtual SOC Essential

JawaPos.com - Kehadiran Virtual SOC Essential berbasis SIEM 24/7 menandai perjalanan Defend IT360 sebagai perusahaan keamanan dalam melindungi bisnis dari ancaman digital. Di tengah meningkatnya serangan siber global, banyak perusahaan masih merasa sistem mereka aman—hingga gangguan operasional, kehilangan data, atau penurunan kepercayaan pelanggan benar-benar terjadi.

Minimnya visibilitas ancaman, keterbatasan SDM, serta tingginya biaya membangun sistem keamanan internal menjadi tantangan utama.

Didirikan pada 2024, Defend IT360 (PT Data Enkripsi Informasi Teknologi) hadir dengan pendekatan keamanan siber yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif untuk memastikan keberlanjutan bisnis di era digital.

Data Cybersecurity Ventures menyebutkan kerugian global akibat serangan siber telah mencapai USD 10,5 triliun per tahun pada 2025. Sementara di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat kerugian akibat penipuan dan serangan siber mencapai Rp476 miliar dalam periode November 2024 hingga awal 2025.

CEO Defend IT360, Sudino Oei, mengatakan bahwa meningkatnya kompleksitas ancaman membuat perusahaan mulai menyadari pentingnya investasi pada sistem keamanan yang komprehensif.

“Keamanan siber bukan lagi sekadar proteksi, tetapi bagian penting dari strategi keberlangsungan bisnis,” ujarnya.

Sepanjang operasionalnya, Defend IT360 telah menganalisis 3.824 target VAPT, memonitor lebih dari 5,9 miliar event log dan 750 endpoint melalui tim Security Operation Center (SOC).

Dari jumlah tersebut, terdeteksi 16.248 indikasi ancaman yang memerlukan tindak lanjut berbasis threat intelligence.