Libur Lebaran Belum Usai, 5 Tempat Wisata Ini Tetap Diserbu Pengunjung

JawaPos.com - Libur Lebaran memang sudah lewat, tapi geliat wisatanya justru belum benar-benar mereda. Banyak orang memanfaatkan momen setelah arus balik untuk 'liburan belakang' jalan-jalan tanpa tekanan jadwal mudik, tapi tetap bisa menikmati suasana ramai yang hidup.

Menariknya, tren pasca Lebaran 2026 menunjukkan satu pola yang cukup konsisten: wisata kota, budaya, dan spot visual (instagramable) masih jadi favorit.

Kalau kamu sedang cari referensi destinasi yang masih ramai, alias terbukti menarik, ini dia daftar yang bisa jadi panduan liburan santai setelah Lebaran.

1. Kota Lama Semarang Kawasan ini seperti 'Eropa kecil'-nya Jawa Tengah yang selalu berhasil menarik perhatian. Bangunan kolonial, jalanan berbatu, dan deretan kafe estetik membuat suasananya terasa hidup, apalagi saat sore menuju malam.

Pasca Lebaran, jumlah pengunjungnya tembus ratusan ribu. Banyak yang datang bukan sekadar jalan-jalan, tapi berburu foto dengan latar klasik yang unik. Ikon seperti Gereja Blenduk jadi spot wajib, tapi justru sudut-sudut kecilnya yang sering bikin betah.

Kenapa ramai?

Karena aksesnya mudah, suasananya santai, dan cocok untuk semua usia—dari keluarga sampai solo traveler.

2. Taman Impian Jaya Ancol Kalau bicara wisata keluarga, Ancol hampir selalu jadi jawaban. Setelah Lebaran, kawasan ini tetap dipadati pengunjung yang ingin menikmati pantai tanpa harus keluar kota.