Tren Liburan Hemat Semakin Dilirik di 2026: Ini 10 Cara Cerdas Traveling Murah Tanpa Kehilangan Seru-serunya

JawaPos.com - Gaya liburan kini mulai bergeser. Kalau dulu traveling identik dengan hotel mewah dan itinerary padat, kini semakin banyak orang justru mencari cara liburan yang lebih hemat tapi tetap berkesan.

Tren ini makin terasa di 2026, seiring meningkatnya kesadaran bahwa pengalaman autentik jauh lebih berharga dibanding sekadar kemewahan alias fancy semata.

Namun demikian, liburan murah bukan berarti 'murahan'. Dengan strategi yang tepat, perjalanan tetap bisa seru, nyaman, bahkan lebih memorable. Buat kamu yang ingin jalan-jalan tanpa bikin dompet menjerit, berikut 10 tips evergreen yang bisa jadi pegangan kapan saja.

1. Pesan Lebih Awal, Jangan Dadakan

Harga tiket pesawat, kereta, hingga hotel biasanya lebih murah kalau dipesan jauh hari. Idealnya, booking dilakukan 1–3 bulan sebelum keberangkatan untuk rute domestik. Selain lebih hemat, pilihan jadwal dan penginapan juga masih banyak.

2. Pilih Waktu Off-Season

Kalau kamu fleksibel soal waktu, hindari musim liburan atau tanggal merah panjang. Selain harga lebih bersahabat, suasana destinasi juga lebih tenang. Ini cocok buat yang ingin menikmati tempat wisata tanpa desak-desakan.

3. Utamakan Transportasi Umum

Alih-alih naik taksi atau sewa kendaraan, coba manfaatkan transportasi umum seperti bus, MRT, atau kereta lokal. Selain jauh lebih murah, kamu juga bisa merasakan kehidupan sehari-hari warga setempat, yang sering kali justru jadi pengalaman paling berkesan.