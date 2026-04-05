11 Taman Kota Surabaya dengan Udara Sejuk yang Cocok Dikunjungi Saat Akhir Pekan

JawaPos.com – Kota Surabaya dikenal sebagai kota yang terus berbenah, termasuk dalam hal penyediaan ruang hijau dan taman kota yang nyaman.

Kehadiran berbagai taman kota ini menjadi pilihan tepat untuk menghabiskan akhir pekan tanpa harus pergi jauh.

Mulai dari taman legendaris dengan fasilitas lengkap hingga ruang seni terbuka yang artistik, semuanya bisa ditemukan di berbagai sudut kota.

Dilansir dari laman Lapis Pahlawan dan Traveloka pada Sabtu (4/4), berikut sebelas rekomendasi taman kota asri di Surabaya yang cocok dikunjungin saat akhir pekan.

1. Taman Bungkul

Taman ini merupakan salah satu taman paling ikonik yang berlokasi di kawasan Darmo dan selalu ramai pengunjung, terutama saat akhir pekan.

Fasilitasnya terbilang lengkap, mulai dari skate park, jogging track, taman bermain anak, kolam air mancur, panggung pertunjukan, hingga area kuliner.

Setiap Minggu pagi, kawasan ini juga menjadi pusat Car Free Day yang menghadirkan komunitas, pedagang makanan, dan warga yang berolahraga.

Lokasinya berada di Jalan Taman Bungkul, Darmo, Kecamatan Wonokromo, dan buka setiap hari selama 24 jam.