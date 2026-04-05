Cocok Buat Pendaki Pemula, 11 Gunung dan Bukit di Mojokerto yang Aman untuk Hiking Santai dan Seru

JawaPos.com – Mojokerto menawarkan berbagai pilihan bukit dan gunung yang sangat cocok untuk pendaki pemula yang baru memulai petualangan hiking.

Kawasan pegunungan di Mojokerto memiliki jalur-jalur pendakian ramah dengan pemandangan memukau yang cocok untuk pendaki pemula yang ingin mencoba hiking.

Beragam bukit dan gunung di Mojokerto dapat dijadikan latihan hiking bagi pendaki pemula sebelum menaklukkan puncak yang lebih tinggi.

Dilansir dari laman Lapis Pahlawan dan Traveloka pada Sabtu (4/4), berikut sebelas rekomendasi gunung dan bukit di Mojokerto untuk hiking pendaki pemula yang santai dan seru.

1. Watu Jengger

Tempat ini sering disebut sebagai ikon pendakian di kawasan ini dengan ketinggian mencapai 1.100 mdpl.

Jalur pendakian cukup ramah untuk pemula dengan waktu tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam perjalanan.

Tersedia dua jalur berbeda yang dapat dipilih yakni melalui Nawangan atau melalui Rejosari sesuai preferensi.

Pemandangan Gunung Penanggungan dan Gunung Pundak terlihat jelas dari puncak dengan panorama yang sangat memukau.