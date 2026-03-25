4 Zodiak yang Selalu Ada Saat Dibutuhkan, Paling Solutif Saat Terjebak di Dalam Masalah

JawaPos.com - Kita semua membutuhkan sosok yang bisa diandalkan baik saat senang maupun sedih.

Mereka mampu menemani anda bersantai maupun saat anda sedih dengan menghapus air mata anda, membantu anda bangkit, dan menemukan kembali jati diri anda.

Menurut informasi dari laman collective.world, jika anda memiliki salah satu dari zodiak ini dalam hidup anda, maka anda wajib mempertahankan mereka dan tunjukkan rasa terimakasih, karena mereka benar-benar selalu mendukung langkah anda.

Taurus

Taurus adalah zodiak yang paling bisa diandalkan. Mereka sabar dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan besar dalam hidup, termasuk dalam memilih siapa yang layak dekat dengan mereka.

Jika anda memiliki taurus di dalam kehidupan, maka anda berada di tangan yang tepat karena mereka tidak akan pernah meninggalkan anda dan selalu bisa menjadi tempat anda bersandar.

Cancer

Cancer memiliki empati yang tinggi, sehingga mampu memahami orang lain dengan sangat baik. Jika anda memiliki cancer di sekeliling anda, mereka akan menjaga anda selayaknya keluarga.

Jika anda mengenal cancer secara dekat, pertahankan mereka karena cancer mencintai dengan tulus.

Leo

Leo sangat setia dan juga dermawan. Mereka senang membahagiakan orang-orang terdekatnya, hampir sama seperti mereka suka dimanjakan.

Meskipun sifat percaya diri dan tekad kuat mereka terkadang membuat leo keras kepala, hal itu yang membuat mereka selalu siap membantu dan menyelesaikan masalah yang ada.