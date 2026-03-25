Datang Tiba-tiba, 5 Weton Ini Bersiap Sambut Rezeki dan Kekayaan di Pangkuan

JawaPos.com - Tahun 2026 diprediksi menjadi tahun penuh tantangan bagi sebagian besar orang.

Namun, menurut perhitungan Primbon Jawa, ada lima weton yang sambut kekayan yang tiba di pangkuan mereka.

Weton-weton tersebut akan meninggalkan masa sulit dan menyambut setiap hari dengan rezeki yang terus menetes.

Untuk itu, dilansir dari kanal Youtube Primbon Cirebon, mari membahas lima weton yang rezekinya terus menetes dan sambut kekayaan yang tiba di pangkuan.

Rabu Pon

Weton Rabu Pon diramalkan akan menikmati perubahan besar dalam kehidupan finansial dan kesejahteraan pada tahun 2026.

Rezeki terus menetes karena kemampuan weton ini dalam mengelola keuangan dan melihat peluang bisnis.

Weton ini mampu mengambil keputusan yang tepat dalam investasi dan mengelola risiko dengan baik. Rezeki akan datang dari berbagai arah, membawa kemakmuran dan stabilitas finansial.

Jumat Kliwon

Weton yang lahir di weton Jumat Kliwon memiliki sifat bijaksana dan bersahaja. Weton ini mampu melihat segala hal dari berbagai sudut pandang untuk mengambil keputusan yang adil.

Tahun 2026 akan membawa keberuntungan besar bagi weton Jumat Kliwon, terutama dalam karier.

Weton ini diramalkan akan mencapai kesuksesan melalui kerja keras dan dedikasi dalam pekerjaan.

Kekayaan akan tiba di pangkuan weton Jumat Kliwon ketika mereka terus memberikan perubahan positif dalam hidup.