5 Weton Ini Dilimpahi Keajaiban Rezeki dari Arah Tak Terduga, Kekayaan Mengalir Tanpa Henti

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan seseorang, termasuk dalam hal finansial.

Beberapa weton tertentu dipercaya memiliki magnet rezeki yang kuat. Mereka tidak hanya mudah dalam mencari uang, tetapi juga sering mendapatkan kejutan finansial seperti warisan, peluang usaha yang menguntungkan hingga rezeki tak terduga.

Untuk itu, dilansir dari kanal Youtube Ngaos Jawa, mari membahas lima weton yang sukses jadi sultan.

Sabtu Kliwon

Orang yang lahir dengan weton Sabtu Kliwon dikenal memiliki daya tarik kekayaan yang luar biasa.

Weton ini memiliki neptu 17, yang berasal dari hari Sabtu (9) dan pasaran Kliwon (8).

Kombinasi ini menjadikan mereka pekerja keras dan visioner. Tidak heran jika mereka sering mendapatkan rezeki yang tak terduga.

Dalam kehidupan mereka, sering kali mengalami lonjakan rezeki yang luar biasa, seperti mendapatkan warisan atau mendadak sukses dalam bisnis.

Keistimewaan weton Sabtu Kliwon yaitu pandai melihat peluang bisnis, sering mendapatkan rezeki yang mendadak, serta karir dan bisnis yang selalu berkembang.

Rabu Pahing

Orang dengan weton Rabu Pahing memiliki neptu 16, yang berasal dari hari Rabu (7) dan pasaran Pahing (9).

Kombinasi ini membuat mereka dilimpahi keberuntungan dalam hal karir dan bisnis.

Weton ini dikenal memiliki intuisi bisnis yang tajam, sehingga usaha yang mereka rintis sering kali berkembang pesat.