5 Weton Ini Bakal Terima Lonjakan Kekayaan yang Signifikan, Apakah Salah Satunya Kamu?

Di tengah ketidakpastian ekonomi yang menghantui sekarang, harapan akan rezeki yang melimpah selalu menjadi dambaan.

Dalam tradisi Jawa, weton dipercaya memiliki pengaruh besar terhadap perjalanan hidup seseorang, termasuk dalam hal rezeki dan kekayaan.

Primbon Jawa meramalkan bahwa tahun ini akan ada lima weton yang akan alami lonjakan kekayaan.

Untuk itu, dilansir dari kanal Youtube Ngaos Jawa, mari membahas lima weton yang alami lonjakan kekayaan.

Kamis Kliwon

Orang dengan weton Kamis Kliwon memiliki neptu 16, yang berasal dari hari Kamis (8) dan pasaran Kliwon (8).

Mereka yang lahir dengan weton ini memiliki jiwa kepemimpinan dan kecerdasan yang luar biasa.

Mereka sering kali mendapatkan jabatan tinggi yang membuat penghasilan mereka berlimpah.

Orang dengan weton ini juga sering mendapatkan dukungan dari orang yang berpengaruh, yang membantu mereka semakin sukses.

Keistimewaan weton Kamis Kliwon adalah punya jiwa pemimpin yang kuat, mudah mendapatkan posisi penting, dan lonjakan kekayaan bertambah dengan cepat.

Selasa Pahing

Orang dengan weton Selasa Pahing memiliki neptu 12, yang berasal dari hari Selasa (3) dan pasaran Pahing (9).

Mereka yang lahir dengan weton ini memiliki semangat juang yang tinggi dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Mereka selalu menemukan jalan untuk sukses.