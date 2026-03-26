3 Zodiak Ini Bakal Merasakan Perubahan Besar Menuju Kehidupan Lebih Baik Menjelang Akhir Maret 2026

JawaPos.com - Awal bulan ini memang terasa berat bagi banyak orang. Pikiran mudah kabur, emosi naik turun, dan rencana seolah berjalan tidak sesuai harapan.

Energi Merkurius yang sedang melemah dan bergerak mundur membuat banyak proses terasa tertahan.

Namun, di balik kekacauan batin tersebut, semesta sebenarnya sedang menyiapkan pergeseran besar.

Perlahan, satu per satu pintu peluang mulai terbuka, memberi harapan baru bagi mereka yang bersedia bertahan dan belajar dari prosesnya.

Memasuki pertengahan hingga akhir Maret, perubahan energi kosmik mulai terasa signifikan. Gerhana, pergerakan planet, hingga pergantian musim astrologi membawa arah yang lebih jelas dan optimistis.

Gambaran tentang siapa saja yang paling merasakan perbaikan hidup ini dirangkum dari YourTango, melalui ulasan astrolog AT Nunez yang menyoroti tiga zodiak dengan potensi kuat mengalami peningkatan kualitas hidup sebelum akhir Maret 2026.

Berikut tiga zodiak yang secara energi dipandu menuju fase hidup yang lebih ringan, terarah, dan penuh harapan.

1. Aries

Bagi Aries, titik balik mulai terasa ketika Matahari kembali memasuki zodiak ini.

Tekanan emosional dan rasa lelah yang sempat muncul akibat pengaruh Saturnus perlahan mereda.

Energi Aries yang sejati—berani, optimistis, dan penuh daya juang—kembali menyala.

Merkurius yang kembali bergerak maju membantu Aries merapikan pikiran dan memperjelas tujuan.

Kesalahpahaman yang sempat menghambat langkah mulai terurai. Di fase ini, Aries didorong untuk memimpin hidupnya sendiri dengan lebih bijak, bukan dengan emosi, melainkan dengan kesadaran dan strategi.