5 Hewan yang Konon Bisa Membuat Rezeki Weton Wage Tersendat, Nomor Ketiga Justru Paling Banyak Dipelihara Tanpa Disadari

JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, sering kali seseorang merasa sudah bekerja keras, berusaha siang dan malam, tetapi hasil yang didapat terasa tidak sebanding dengan pengorbanan yang telah diberikan.

Rezeki memang datang, namun seolah hanya singgah sebentar sebelum akhirnya habis untuk berbagai kebutuhan yang datang silih berganti.

Dalam pandangan spiritual Jawa, kondisi seperti ini tidak selalu berkaitan dengan usaha lahiriah semata.

Ada kalanya faktor batin dan energi lingkungan ikut mempengaruhi kelancaran jalan hidup seseorang.

Rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan pusat energi yang memengaruhi suasana hati, ketenangan pikiran, hingga keberuntungan penghuninya.

Seperti yang diungkap dalam tayangan spiritual dari kanal YouTube MBAH MASROL, orang yang lahir pada weton Wage dikenal memiliki kepekaan batin yang lebih halus dibanding sebagian weton lainnya.

Sifatnya sabar, sederhana, dan tidak suka menonjolkan diri, tetapi sangat mudah merasakan perubahan suasana di sekitarnya.

Ketika lingkungan rumah tidak selaras, pikiran bisa cepat lelah, hati mudah gelisah, dan fokus dalam mencari peluang rezeki menjadi berkurang.

Dalam pitutur leluhur, bahkan hewan yang berada di sekitar rumah pun dipercaya dapat mempengaruhi suasana energi tersebut.

Berikut lima hewan yang dalam kepercayaan tradisional sering dikaitkan dengan tersendatnya rezeki bagi pemilik weton Wage.

1. Kucing yang Bersifat Agresif dan Sering Menyerang

Kucing pada dasarnya dikenal sebagai hewan yang membawa ketenangan. Dalam banyak budaya bahkan dianggap sebagai simbol keberuntungan dan penjaga rumah dari energi negatif.

Namun menurut pitutur Jawa, yang perlu diperhatikan bukanlah warna atau jenis kucingnya, melainkan perilakunya.