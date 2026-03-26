Deretan Weton yang Diam-diam Dipersiapkan Kaya Mendadak di Tahun 2026, Pitutur Jawa tentang Kesabaran Panjang yang Berbuah Lonjakan Rezeki

JawaPos.com - Banyak orang selama ini lebih sering membicarakan weton Legi ketika membahas keberuntungan dan kelancaran rezeki.

Namun menurut pitutur yang disampaikan dalam kanal YouTube MBAH MASROL, ada satu weton lain yang justru bergerak lebih sunyi, tetapi diyakini memiliki potensi perubahan nasib yang jauh lebih besar.

Weton itu adalah Wage.

Dalam kebijaksanaan Jawa kuno, weton Wage dikenal sebagai weton yang jalannya tidak selalu cepat.

Hidupnya sering terasa tertahan, langkahnya pelan, dan hasil kerja kerasnya kadang terlihat tidak sebanding dengan usaha yang sudah dilakukan.

Namun menurut pitutur para leluhur, kondisi seperti itu sering kali bukan pertanda kesialan.

Justru sering menjadi tanda bahwa seseorang sedang melalui fase penempaan batin yang panjang sebelum menerima perubahan hidup yang lebih besar.

Tahun 2026 disebut sebagai salah satu momentum penting bagi sebagian orang yang lahir di weton ini.

Bukan semata karena keberuntungan mendadak, melainkan karena waktu panen dari kesabaran yang telah dijalani bertahun-tahun.

Weton Wage: Weton Tenang yang Sering Diremehkan

Dalam tradisi Primbon Jawa, orang yang lahir pada weton Wage sering memiliki karakter yang tenang dan tidak banyak bicara. Mereka jarang memamerkan kesulitan yang sedang dialami, bahkan sering terlihat menjalani hidup dengan sikap sederhana.

Di mata orang lain, sosok Wage kadang dianggap tidak terlalu ambisius. Hidupnya terlihat datar dan tidak terburu-buru mengejar kesuksesan.

Namun di balik sikap tenang itu biasanya tersimpan keteguhan batin yang kuat. Banyak orang Wage mampu bertahan dalam kondisi sulit tanpa banyak mengeluh.