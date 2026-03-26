Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Zulfa Putri Hardiyati
26 Maret 2026, 14.06 WIB

Weton Pahing dan Rahasia Energi Penjaga yang Tak Terlihat: Mengapa Mereka Sering Selamat, Kuat dalam Tekanan, dan Diam-Diam Menyimpan Daya Linuwih

Ilustrasi rahasia besar Weton Pahing yang jarang diketahui. (Freepik)

JawaPos.com - Tidak semua kekuatan terlihat oleh mata.

Ada energi yang bekerja dalam diam—mengalir pelan, namun nyata dampaknya dalam perjalanan hidup seseorang. Dalam kearifan Jawa, hal ini sering dikaitkan dengan weton, sebuah penanda lahir yang bukan sekadar hitungan hari dan pasaran, tetapi juga cerminan getaran batin dan arah takdir.

Weton Pahing termasuk salah satu yang paling sering dibicarakan.

Bukan tanpa alasan, karena banyak kisah yang beredar tentang mereka yang lahir di pasaran ini—sering selamat dari situasi genting, mampu bangkit dari keterpurukan, dan memiliki intuisi yang sulit dijelaskan secara logika.

Menurut kanal YouTube MBAH MASROL, weton Pahing dipercaya memiliki energi penjaga yang kuat. Bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami sebagai simbol kekuatan batin, perlindungan doa, dan warisan spiritual yang menyertai sejak lahir.

1. Energi Neptu 9: Puncak Kekuatan yang Membentuk Karakter Tangguh

Dalam perhitungan primbon Jawa, Pahing memiliki nilai neptu 9.

Angka ini melambangkan puncak energi dalam satu siklus. Ia bukan sekadar angka, melainkan simbol kematangan, kekuatan penuh, dan dorongan hidup yang besar.

Orang yang lahir di Pahing biasanya memiliki karakter tegas dan tidak mudah goyah. Ketika sudah mengambil keputusan, mereka cenderung konsisten dan sulit dipengaruhi. Dalam pekerjaan, mereka dikenal bertanggung jawab dan tidak setengah-setengah.

Namun di balik ketegasan itu, tersimpan sensitivitas batin yang dalam

2. Intuisi Tajam: Firasat yang Sering Terbukti Nyata

Salah satu ciri paling kuat dari weton Pahing adalah intuisi.

Batin mereka seperti memiliki “radar” alami. Sering kali sebelum sesuatu terjadi, sudah ada perasaan yang memberi tanda. Mereka bisa membaca situasi, merasakan niat orang lain, bahkan menangkap peluang lebih cepat dari kebanyakan orang.

Inilah yang kemudian sering dikaitkan dengan keberadaan energi penjaga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore