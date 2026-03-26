5 Zodiak ini Hubungannya Perlahan Akan Jauh Lebih Baik Menjelang Akhir Maret 2026

JawaPos.com - Ada masa dalam perjalanan cinta ketika semesta tidak meminta kita untuk berjuang lebih keras, melainkan untuk melepaskan genggaman.

Periode ini menghadirkan getaran batin yang lembut namun mendalam, seolah alam semesta sedang merapikan ulang emosi, luka lama, dan harapan yang sempat kabur.

Hubungan tidak lagi diuji lewat konflik besar, tetapi melalui kejujuran, kesabaran, dan keberanian untuk menyerah pada alur yang lebih tinggi.

Bulan ini dibuka dengan energi reflektif akibat Merkurius retrograde di Pisces dan Gerbang Gerhana, sebuah kombinasi kosmik yang mendorong kejelasan batin, penerimaan, serta pemahaman baru tentang cinta.

Hubungan yang bertahan bukanlah yang dipaksakan, melainkan yang diberi ruang untuk tumbuh secara alami.

Gambaran spiritual dan astrologi ini dirangkum dari YourTango, melalui tulisan Kate Rose yang membahas lima zodiak dengan potensi besar mengalami perbaikan hubungan menjelang akhir Maret 2026.

Berikut lima zodiak yang secara energi dipandu untuk memasuki fase hubungan yang lebih sehat, jujur, dan menenangkan.

1. Virgo

Bagi Virgo, periode panjang ujian emosional akhirnya mulai melunak. Sejak Saturnus memasuki Pisces beberapa waktu lalu, sektor cinta Virgo dipenuhi pelajaran tentang batasan, tanggung jawab, dan kedewasaan perasaan.

Kini, ketika tekanan itu mulai berkurang, hubungan perlahan menemukan napas barunya.

Energi Merkurius retrograde justru memberi Virgo waktu berharga untuk memproses tanpa paksaan.

Tidak ada tuntutan untuk segera memutuskan arah akhir. Justru dengan memberi ruang dan membiarkan proses berjalan alami, Virgo akan menemukan kembali makna cinta yang lebih jernih dan membumi.

2. Pisces