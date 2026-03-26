Dea Agustin Adrianingtyas
26 Maret 2026, 16.01 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 26 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak gemini akan menemukan solusi damai untuk konflik yang telah dialami selama beberapa waktu. Gemini akan bergerak menuju resolusi yang lebih dewasa, rasional, dan menyenangkan. 

Ini adalah waktu yang ideal untuk mengerjakan ambisi dan impian, karena kepercayaan diri gemini sedang tinggi. Gemini dapat mencapai banyak hal jika mendengarkan insting sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 26 Maret 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu menelaah hubungan saat ini dengan saksama, jika perasaan mulai memudar. Terkait karir, jadikan persaingan sehat di tempat kerja untuk memotivasi gemini dalam menunjukkan bakat.

Sementara itu, cegah penyakit yang berpotensi serius dengan melakukan pengobatan dan mengubah pola makan. Terkait keuangan, cobalah mengendalikan jumlah uang yang dibayarkan atas keterlambatan pembayaran tagihan yang gemini miliki.

Cinta Gemini

Telaah hubungan dengan jujur ​​dan saksama, jika perasaan gemini mulai memudar. Selain itu, nilai apa akar dari beberapa masalah di antara gemini dan pasangan. Temukan akar masalahnya dan identifikasi masalah tersebut apa adanya. 

Kemudian, atasi masalah tersebut dengan jujur ​​dan terbuka. Itulah satu-satunya cara untuk benar-benar memahami pasangan dan membuat dia benar-benar memahami gemini.

Karir Gemini

Persaingan sehat di tempat kerja dapat memotivasi gemini untuk menunjukkan bakat. Ini akan mendorong gemini untuk bekerja dengan potensi penuh, saat berupaya mencapai target dan unggul dari orang lain. 

Ada indikasi bahwa hal ini akan membuat gemini selalu waspada dan akan mendapatkan hasil akhir yang sangat memuaskan. Hal terbaik tentang suasana kompetitif ini adalah bahwa hal ini akan membawa keuntungan besar dalam jangka panjang dan meningkatkan prospek karir gemini.

Kesehatan Gemini

Cobalah mendeteksi dini penyakit yang berpotensi serius. Setelahnya, lakukan tindakan pengobatan dan sedikit modifikasi pada pola makan. 

Pada saat yang sama, lakukan upaya fisik untuk menjaga kesehatan. Prioritaskan kesehatan dan gemini akan melihat manfaatnya untuk waktu yang lama. Pastikan tidak menyangkal semua masalah kesehatan.

Editor: Novia Tri Astuti
