Leni Setya Wati
27 Maret 2026, 17.47 WIB

Ramalan Zodiak Sabtu, 28 Maret 2026 untuk Leo: Tekanan Meningkat, Waspada Keuangan, dan Jaga Kesehatan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik/spacn)

JawaPos.com - Bagi Leo (23 Juli – 22 Agustus), besok mungkin terasa cukup menantang. Tekanan mental bisa muncul dan memengaruhi suasana hati.

Oleh karena itu, penting untuk menjaga ketenangan dan tidak larut dalam perasaan negatif agar tetap bisa menjalani hari dengan lebih stabil.

Berikut ramalan Leo di hari esok seputar karier, cinta, keuangan, dan kesehatan seperti dilansir dari laman astroved.com.

Karier dan Bisnis Leo

Dalam pekerjaan, Leo berpotensi menghadapi tambahan tanggung jawab yang cukup membebani.

Hal ini bisa memicu stres dan membuat beberapa tugas penting tertunda. Anda perlu mengatur prioritas dengan lebih baik agar pekerjaan tetap terkendali.

Cinta dan Hubungan Leo

Dalam hubungan, sikap saling menyesuaikan menjadi kunci utama. Leo disarankan untuk lebih memahami pasangan dan menghindari sikap keras kepala.

Dengan komunikasi yang baik, hubungan dapat tetap berjalan harmonis meski ada tekanan dari luar.

Keuangan Leo

Dari sisi finansial, keuntungan mungkin tidak mudah didapat di hari esok. Ada potensi kerugian jika Anda tidak berhati-hati.

Oleh karena itu, penting untuk lebih bijak dalam mengatur pengeluaran dan menghindari keputusan finansial yang berisiko.

Kesehatan Leo

Kondisi kesehatan Leo perlu diperhatikan, terutama risiko sakit kepala dan rasa tidak nyaman.

