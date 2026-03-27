Sering Menolong Orang Tanpa Diminta, 4 Zodiak Ini Memiliki Rasa Empati yang Kuat

JawaPos.com - Empati adalah salah satu kualitas yang sangat dihargai dalam hubungan antar sesama. Beberapa orang memiliki kemampuan alami untuk merasakan perasaan orang lain dan memberikan dukungan yang dibutuhkan, terutama saat orang tersebut sedang berada dalam kesulitan.

Setiap zodiak memiliki cara yang berbeda dalam menunjukkan empati, dan beberapa di antaranya dikenal dengan kemampuan luar biasa untuk memahami dan membantu orang lain.

Melansir Baseline, berikut adalah 4 zodiak yang memiliki empati kuat kepada mereka yang membutuhkan, siapakah mereka?

1. Pisces: Si Empatik yang Penuh Kasih

Pisces dikenal sebagai salah satu zodiak dengan empati yang luar biasa. Mereka sering kali bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain bahkan tanpa kata-kata. Pisces selalu siap memberi dukungan emosional kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan.

2. Cancer: Jiwa yang Memelihara

Cancer memiliki sifat melindungi dan peduli terhadap orang-orang terdekatnya. Mereka sangat sensitif terhadap perasaan orang lain, terutama dalam situasi yang penuh tantangan.

Dengan intuisi yang tajam, Cancer bisa merasakan kebutuhan emosional orang lain dan berusaha membantu mereka sebaik mungkin.

3. Libra: Pendengar yang Harmonis

Libra memiliki kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka selalu berusaha menciptakan keseimbangan dalam hubungan dan sering kali menjadi pendengar yang baik bagi orang-orang yang membutuhkan dukungan emosional.

Empati mereka terwujud dalam upaya untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup mereka dan orang sekitarnya.

4. Taurus: Pendukung yang Teguh

Taurus dikenal dengan keteguhan hati dan kesetiaannya. Mereka memiliki empati yang mendalam kepada orang yang membutuhkan bantuan praktis maupun emosional.