3 Shio Mudah Raih Keberuntungan Mulai 28 Maret 2026, Kekayaan dan Cuan Hadir Tanpa Henti

JawaPos.com – Menurut ramalan astrologi Tiongkok, beberapa shio diprediksi akan mengalami kondisi menguntungkan dalam hal keuangan, pekerjaan, dan hubungan mulai 28 Maret 2026.

Energinya dianggap sebagai waktu perubahan signifikan dalam keberuntungan, namun perlu cermat sebelum melangkah maju atau mundur.

Pada hari ini, sebaiknya hindari kegiatan besar seperti investasi skala besar, penandatanganan kontrak penting, atau pernikahan.

Selain itu, perlu untuk menghindari perselisihan atau kontroversi dan menjauhi pemikiran spekulatif atau terburu-buru.

Dilansir horoscope, berikut tiga shio diprediksi akan menerima banyak peluang positif mulai 28 Maret 2026.

1. Shio Macan

Orang yang lahir di Tahun Macan memiliki energi yang melimpah, semangat proaktif, dan mudah memanfaatkan peluang.

Di tahun Kuda Api, energinya mendukung pengembangan kemampuan mereka, memfasilitasi akumulasi keuangan dan menampilkan kemampuan pribadi.

Secara khusus, 28 Maret 2026 menciptakan keselarasan yang harmonis, meningkatkan keberuntungan finansial, kemajuan karier, dan mempermudah bertemu dengan para dermawan yang akan menawarkan bantuan.

2. Shio Kelinci

Mereka yang lahir di Tahun Kelinci sangat dihargai karena fleksibilitas dan kemampuan komunikasi yang baik.

Mulai 28 Maret, keberuntungan memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan kemampuan, terutama di bidang yang membutuhkan keahlian dan kreativitas.