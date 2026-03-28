Setelah Fase Sulit Terlewati, Inilah Zodiak yang Diprediksi Menarik Keberuntungan Besar dan Nasib Baik Hingga Akhir April 2026

JawaPos.com - Perjalanan hidup sering kali bergerak dalam siklus yang tidak terduga. Ada masa di mana usaha terasa berat, hasil tak kunjung terlihat, dan langkah seolah tertahan oleh keadaan.

Namun dalam dimensi astrologi, setiap fase sulit selalu diikuti dengan pergeseran energi yang membuka jalan baru. Inilah momen ketika semesta mulai berpihak dan keberuntungan perlahan mendekat.

Dalam dunia perbintangan, perubahan besar sering kali tidak datang secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang halus namun pasti. Energi planet, pergeseran siklus, hingga momentum tahun baru lunar dipercaya membawa pengaruh kuat terhadap kehidupan seseorang, terutama bagi mereka yang berada dalam jalur takdir yang tepat.

Dilansir dari YourTango, melalui ulasan yang ditulis oleh Marielisa Reyes berdasarkan penjelasan astrolog Georgina Easterbrook, terdapat beberapa zodiak yang diprediksi akan mengalami lonjakan keberuntungan besar mulai sekarang hingga akhir April 2026.

1. Aries memasuki fase keberuntungan yang semakin terbuka

Zodiak Aries disebut sebagai sosok yang paling menonjol dalam hal keberuntungan pada periode ini. Energi yang mengalir tidak hanya datang dari satu sumber, tetapi merupakan hasil dari kombinasi besar antara pergerakan planet dan pengaruh tahun lunar baru.

Getaran energi yang kuat ini membuat Aries berada dalam posisi yang lebih selaras dengan peluang. Situasi yang sebelumnya terasa tertutup perlahan mulai terbuka, seolah semesta memberikan jalan bagi mereka untuk melangkah lebih jauh.

2. Pintu kesempatan mulai terbuka dari berbagai arah

Dalam fase ini, Aries diprediksi akan sering berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Pertemuan yang sebelumnya tidak direncanakan dapat membawa peluang besar, mulai dari koneksi baru hingga kesempatan karier yang lebih luas.

Jika sebelumnya usaha keras terasa kurang dihargai, kini kondisi mulai berbalik. Aries mulai mendapatkan perhatian yang layak, baik dari lingkungan profesional maupun sosial. Visibilitas meningkat, dan hal ini menjadi kunci terbukanya banyak pintu baru.

3. Perubahan besar dalam karier dan jaringan sosial

Keberuntungan Aries tidak hanya bersifat abstrak, tetapi juga terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang pekerjaan dan relasi. Interaksi dengan orang-orang penting, percakapan yang tepat, hingga peluang kerja sama mulai muncul secara bertahap.

Lingkaran pergaulan Aries juga diprediksi mengalami perubahan signifikan. Mereka akan bertemu dengan individu yang memiliki pengaruh dan mampu membawa dampak positif dalam perjalanan hidup mereka ke depan.

4. Kepercayaan diri meningkat dan membawa dampak besar