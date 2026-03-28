Semesta Akhirnya Membuka Pintu Rezeki Besar, 4 Zodiak Ini Diprediksi Menuai Kelimpahan di Tahun 2026

JawaPos.com - Tidak semua keberuntungan datang di awal perjalanan.

Sering kali, kelimpahan justru hadir setelah seseorang melewati fase paling berat dalam hidupnya—ketika harapan sempat goyah, ketika usaha terasa sia-sia, dan ketika hati dipaksa untuk bertahan dalam diam.

Namun dalam hukum semesta, tidak ada perjuangan yang benar-benar hilang.

Energi yang bergerak di tahun 2026 membawa pesan kuat tentang balasan dari proses panjang.

Apa yang selama ini terasa tertunda, perlahan mulai menemukan jalannya. Kesabaran, ketahanan, dan luka yang pernah dialami justru menjadi kunci pembuka rezeki yang lebih besar.

Menurut ulasan yang ditulis oleh Marielisa Reyes di situs YourTango, serta diperkuat oleh pandangan astrolog Amy Demure, ada empat zodiak yang diprediksi akan memasuki fase kelimpahan di sisa tahun 2026.

Kelimpahan ini bukan sekadar materi, tetapi juga mencakup cinta, karier, dan ketenangan batin yang selama ini dicari.

1. Leo: Dari Luka Lama Menuju Berkah di Segala Arah Kehidupan

Leo akhirnya memasuki fase yang sangat dinanti.

Setelah melewati periode penuh kekecewaan—baik dalam hubungan maupun perjalanan hidup—energi di tahun 2026 mulai berubah drastis. Kehadiran pengaruh Jupiter membawa getaran keberuntungan yang kuat.

Leo tidak hanya mendapatkan satu jenis keberuntungan, tetapi di berbagai aspek kehidupan sekaligus.

Cinta, karier, hingga kepercayaan diri yang sempat goyah kini bangkit kembali. Apa yang dulu terasa tertahan, kini mengalir dengan lebih mudah dan penuh peluang.

2. Aquarius: Siklus Patah Hati Berakhir, Digantikan oleh Cinta yang Lebih Sehat

Aquarius membawa luka emosional yang cukup dalam dari beberapa waktu terakhir.