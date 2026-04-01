7 Weton Ini Diprediksi Bakal Mendapatkan Kelimpahan dan Keberuntungan di Tahun 2026, Apa Saja?

Ilustrasi Weton Kelimpahan Harta (drobotdean/freepik) JawaPos.com - Hidup kerap menghadirkan hal-hal tak terduga, terutama bagi mereka yang mampu bersabar, terus berusaha, dan tetap yakin akan datangnya kebaikan. Menurut ramalan dalam Primbon Jawa, tahun ini menjadi momen bagi orang-orang yang telah melewati masa sulit dengan penuh kesabaran untuk merasakan hasil dari perjuangan mereka, khususnya bagi yang lahir pada tujuh weton tertentu. Kabar baik pun menyertai para pemilik weton tersebut, karena mereka diprediksi akan mengalami perubahan besar dalam kehidupan. Ramalan menyebutkan adanya peluang rezeki yang melimpah, keberhasilan dalam finansial, hingga kemakmuran yang datang tanpa diduga. Weton-weton ini menjadi perhatian dalam perhitungan primbon karena diyakini memiliki potensi keberuntungan yang kuat di masa mendatang. Jika selama ini hidup terasa penuh tantangan, bisa jadi fase keberuntungan besar akan segera datang. Merujuk pada kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut tujuh weton yang diprediksi akan meninggalkan masa sulit dan memasuki kehidupan yang lebih sejahtera.

1. Selasa Pon

Pemilik weton Selasa Pon dikenal sebagai individu yang penuh semangat dan pekerja keras.

Mereka adalah tipe orang yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.

Ketekunan dan dedikasi mereka sering menjadi kunci dalam mencapai berbagai tujuan besar.

Dalam waktu dekat, keberuntungan akan menghampiri mereka dalam bentuk rezeki melimpah yang berasal dari hasil kerja keras yang selama ini mereka lakukan.

Apapun bidang pekerjaan yang mereka tekuni, usaha mereka akan mulai membuahkan hasil yang nyata.

Keberuntungan besar ini tidak hanya datang dari jerih payah mereka, tetapi juga dari hubungan atau jaringan yang telah mereka bangun selama ini.

Selasa Pon sering kali memiliki kemampuan alami untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain.