Kemakmuran Menyertai, 7 Weton Ini Diprediksi Rezekinya Tak Pernah Putus sampai Tujuh Turunan

JawaPos.com - Rezeki yang lancar dan kehidupan yang sejahtera menjadi impian banyak orang. Menurut ajaran Primbon Jawa, keberuntungan seseorang dapat diprediksi melalui weton kelahirannya. Weton adalah kombinasi hari dan pasaran dalam kalender Jawa yang diyakini memengaruhi sifat, nasib, dan hoki seseorang. Beberapa weton tertentu dipercaya memiliki keberuntungan besar dalam hal finansial, sehingga jarang mengalami kekurangan rezeki. Mereka yang lahir pada weton ini diyakini selalu mendapatkan kemudahan dalam mencari nafkah dan menikmati hidup yang makmur. Mengutip dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang diprediksi hidup sejahtera dan memiliki rezeki yang terus mengalir.

1. Weton Rabu Pon

Orang yang lahir pada Rabu Pon dikenal sebagai pribadi yang cerdas, tekun, dan memiliki intuisi bisnis yang kuat.

Mereka memiliki daya pikir yang tajam dan selalu mampu menemukan solusi dalam setiap kesulitan.

Berkat kecerdasan dan ketekunan mereka, banyak dari mereka yang berhasil dalam dunia usaha atau meniti karier di posisi yang menjanjikan.

Selain itu, mereka memiliki kepekaan dalam membaca peluang dan mengambil keputusan dengan tepat.

Hal ini membuat mereka sering kali lebih unggul dalam persaingan bisnis maupun karier profesional.

Tidak hanya itu, mereka juga memiliki sifat yang ulet dan pantang menyerah, yang semakin memperbesar peluang mereka untuk meraih kesuksesan finansial.

2. Weton Jumat Pahing - Rezekinya Deras Seperti Air Mengalir Jumat Pahing memiliki nilai neptu yang tinggi dalam Primbon Jawa, yang berarti daya tarik keberuntungan mereka sangat besar.