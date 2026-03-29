Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 29 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin merasa bingung karena segala sesuatu dalam hidup sedang mengalami perubahan. Namun, jangan khawatir karena perubahan ini mungkin akan menjadi positif, terutama bagi para profesional yang bekerja. Gunakan waktu ini untuk lebih sedikit fokus pada kemana leo akan menuju di masa depan.

Jangan biarkan emosi hari ini menguasai dan merusak hari zodiak virgo. Percayalah pada insting, karena ia akan membimbing virgo ke jalan yang benar dan keluar dari situasi sulit yang virgo alami saat ini. Satu-satunya hal yang dapat membantu virgo untuk menentukan apa yang benar atau salah adalah intuisi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Minggu, 29 Maret 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo sedang membutuhkan sesuatu yang membangkitkan hubungan dari hati dan jiwa. Terkait karir, leo harus selalu berhati-hati terhadap rekan kerja yang ingin mengambil pujian atas pekerjaan leo.

Sementara itu, bersikaplah bijak dan periksakan diri ke dokter saat leo tiba-tiba jatuh sakit. Terkait keuangan, keputusan leo untuk tidak mengambil risiko terkait keuangan dan investasi adalah tepat.

Cinta Leo

Hubungan asmara leo tidak membawa kebahagiaan selama periode ini. Leo membutuhkan sesuatu untuk hati dan jiwa, bukan sekadar sesuatu yang memberikan kesenangan sesaat.

Jika sedang menjalin hubungan, bicarakan hal ini dengan pasanganmu. Jika hanya berkencan secara kasual, lihatlah ke dalam diri sendiri dan pastikan leo bertindak sesuai dengan keinginan sejati.

Karir Leo

Berhati-hatilah terhadap rekan kerja yang mungkin mengambil pujian atas pekerjaan leo. Awasi proyek dengan cermat dan pastikan atasan mengetahui secara halus semua waktu yang leo curahkan untuk proyek tersebut. Jangan biarkan kerja keras leo tidak diperhatikan.

Kesehatan Leo

Hari ini, leo mungkin tiba-tiba jatuh sakit. Hal ini akan sangat mengkhawatirkan dan membuat leo stres secara mental. Bersikaplah bijak dalam menghadapi situasi ini dan periksakan diri ke dokter yang berkualifikasi. Kunjungan ini juga akan memberi leo informasi untuk menenangkan pikiran.

Keuangan Leo