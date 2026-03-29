Dea Agustin Adrianingtyas
29 Maret 2026, 18.01 WIB

Ramalan Zodiak Leo 29 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin merasa bingung karena segala sesuatu dalam hidup sedang mengalami perubahan. Namun, jangan khawatir karena perubahan ini mungkin akan menjadi positif, terutama bagi para profesional yang bekerja. Gunakan waktu ini untuk lebih sedikit fokus pada kemana leo akan menuju di masa depan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Minggu, 29 Maret 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo sedang membutuhkan sesuatu yang membangkitkan hubungan dari hati dan jiwa. Terkait karir, leo harus selalu berhati-hati terhadap rekan kerja yang ingin mengambil pujian atas pekerjaan leo.

Sementara itu, bersikaplah bijak dan periksakan diri ke dokter saat leo tiba-tiba jatuh sakit. Terkait keuangan, keputusan leo untuk tidak mengambil risiko terkait keuangan dan investasi adalah tepat.

Cinta Leo

Hubungan asmara leo tidak membawa kebahagiaan selama periode ini. Leo membutuhkan sesuatu untuk hati dan jiwa, bukan sekadar sesuatu yang memberikan kesenangan sesaat. 

Jika sedang menjalin hubungan, bicarakan hal ini dengan pasanganmu. Jika hanya berkencan secara kasual, lihatlah ke dalam diri sendiri dan pastikan leo bertindak sesuai dengan keinginan sejati.

Karir Leo

Berhati-hatilah terhadap rekan kerja yang mungkin mengambil pujian atas pekerjaan leo. Awasi proyek dengan cermat dan pastikan atasan mengetahui secara halus semua waktu yang leo curahkan untuk proyek tersebut. Jangan biarkan kerja keras leo tidak diperhatikan.

Kesehatan Leo

Hari ini, leo mungkin tiba-tiba jatuh sakit. Hal ini akan sangat mengkhawatirkan dan membuat leo stres secara mental. Bersikaplah bijak dalam menghadapi situasi ini dan periksakan diri ke dokter yang berkualifikasi. Kunjungan ini juga akan memberi leo informasi untuk menenangkan pikiran.

Keuangan Leo

Saat ini, leo merasa enggan mengambil risiko terkait keuangan dan investasi. Leo tidak ingin mengambil risiko dengan uang hasil kerja keras. Leo bisa memilih investasi yang aman dan ingin memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin secara jangka panjang. 

Jangan membuat keputusan keuangan yang terburu-buru. Hari ini adalah waktu untuk melanjutkan rencana leo.

Editor: Novia Tri Astuti
