Siap-Siap Hoki! 3 Shio Paling Beruntung 30 Maret–5 April 2026, Rezeki Mengalir Deras

JawaPos.com - Energi astrologi Tiongkok untuk periode 30 Maret hingga 5 April 2026 membawa kabar segar bagi Anda pemburu keberuntungan.

Minggu ini diawali dengan "Hari Pendirian" yang sakral untuk memulai babak baru, dan akan ditutup manis oleh "Hari Inisiasi" sebagai simbol eksekusi nyata menuju impian.

Peluang emas ini tidak hanya bicara soal saldo rekening yang bertambah. Lebih dari itu, kemakmuran minggu ini mencakup ketenangan batin, kejelasan visi hidup, hingga keberanian dalam mengambil keputusan besar yang selama ini tertunda.

Melansir dari YourTango, setidaknya ada tiga zodiak Cina yang diprediksi bakal mandi keberuntungan.

Menariknya, mereka tidak cuma duduk diam menunggu nasib, melainkan aktif menjemput hoki melalui fokus dan konsistensi. Siapa saja mereka? Simak ulasannya di bawah ini.

1. Shio Naga: Konsistensi Jadi Kunci Cuan Bagi pemilik Shio Naga, minggu ini adalah momentum krusial untuk menata ulang ritme hidup. Jangan harap keberuntungan jatuh dari langit secara instan.

Justru hoki Anda muncul dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dibangun secara konsisten sejak awal pekan.

Sebelumnya, Naga mungkin merasa kehilangan arah atau fokusnya terpecah ke terlalu banyak urusan.

Hal ini sering membuat peluang besar lewat begitu saja. Namun, energi minggu ini memberikan kekuatan baru untuk kembali membidik satu tujuan utama dengan presisi tajam.

Memasuki pertengahan minggu, kontrol finansial Shio Naga akan menguat secara signifikan.

Keraguan yang biasanya menghantui saat mengambil keputusan investasi atau pengeluaran akan sirna, berganti dengan kemantapan hati yang membawa hasil nyata dalam jangka panjang.

2. Shio Ular: Fokus Internal Membawa Kemakmuran Shio Ular diprediksi mengawali pekan dengan langkah yang lebih tenang namun sangat strategis.