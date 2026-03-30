4 Zodiak dengan Indikasi Besar Selingkuh dan Cenderung Tidak Setia, Mungkin Pasangan Anda Termasuk ke Dalam Daftar Berikut

JawaPos.com -Tidak semua zodiak memiliki tingkat kesetiaan yang sama. Beberapa daftar zodiak berikut lebih berisiko tinggi bersikap tidak setia atau mudah selingkuh.

Tidak hanya pada pasangan, bahkan sikap tidak setia ini juga mereka libatkan pada urusan pertemanan dan keluarga.

Mereka memiliki perilaku yang unik, karena cenderung mudah bosan terhadap suatu hal.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut punya indikasi untuk mudah berselingkuh dan cenderung tidak setia pada orang-orang terdekatnya.

Sagittarius

Sagittarius sangat mandiri dan menjunjung tinggi kebebasan. Anda menghargai kemampuan untuk melakukan apapun yang anda inginkan. Anda adalah petualang sejati, suka bepergian, dan berjiwa bebas.

Bahkan disaat sudah menjalaninya, anda bisa merasa terikat dan terbatas. Anda sering terjebak pada pikiran untuk sendiri, yang pada akhirnya mendorong untuk bersikap tidak setia.

Gemini

Gemini dikenal dengan ramah, komunikatif, dan menyenangkan. Anda selalu mencari stimulasi baru dan bersemangat saat bertemu dengan orang baru.

Keinginan anda untuk terus mengejar passion dan menjalani kehidupan yang dinamis seringkali membuat anda sulit berkomitmen di dalam hubungan jangka panjang.

Kebutuhan akan keseruan bisa membuat anda lebih mengutamakan diri sendiri, bahkan jika itu berarti menyakiti atau mengkhianati orang lain.

Aquarius

Aquarius diurnal cerdas dan unik. Namun, anda sering terlalu larut di dalam pikiran sendiri sehingga menjauh dari orang lain.

Anda mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan, disaat sudah memutuskan anda sulit untuk berbalik arah, hal ini yang membuat anda terlihat tidak setia karena orang terdekat merasa diabaikan.