Shania Vivi Armylia Putri
30 Maret 2026, 16.31 WIB

4 Zodiak yang Paling Mudah Tertipu, Memiliki Hati Murni yang Terlalu Fokus Melihat Sisi Baik Setiap Manusia

Ilustrasi seseorang yang polos/freepik

JawaPos.com - Pada kepercayaan terhadap  astrologi, ada sosok-sosok zodiak yang tidak percaya pada apapun, seperti scorpio dan taurus.

Namun, keempat zodiak ini justru kebalikannya. Mereka adalah kelompok orang yang gampang tertipu di dalam lingkaran pertemanan. Bahkan mereka juga bisa terjebak dengan sosok yang tidak baik.

Berikut daftar zodiak yang perlu waspada, apakah mereka termasuk ke dalam daftar orang-orang yang mudah percaya dan sering tertipu.

Cancer tahu seharusnya tidak selalu percaya pada segala hal. Anda sadar ada orang-orang jahat di luar sana. Namun, tetap saja anda merasa akan menjadi orang jahatnya jika tidak memberi kesempatan kedua. Hal inilah yang membuat anda sangat mudah ditipu.

Libra ingin memiliki lingkaran sosial yang luas. Anda jarang benar-benar menyaring orang yang masuk ke dalam hidup anda. Cukup dengan satu atau dua percakapan singkat, maka anda sudah menganggap orang tersebut sebagai teman. Hal ini membuat anda terjebak ke dalam pertemanan yang toxic sebelum akhirnya anda tinggalkan. 

Pada situasi tertentu sagittarius mungkin bisa tertipu. Saat ada orang asing dimana anda berada di lingkungan baru untuk menikmati petualangan, disitulah sagittarius bisa salah langkah. Tidak semua orang yang anda temui memiliki niat baik pada anda. 

Pisces ingin percaya bahwa sifat mudah percaya anda sudah hilang di masa lalu. Anda sudah pernah menjadi korban prank, penipuan, dan korban dari orang yang tidak baik.

Anda mudah menurunkan kewaspadaan terhadap orang lain. Hal ini membuat pisces mudah berteman dan disukai tetapi juga seperti undangan terbuka bagi sosok yang ingin memanfaatkan anda.

