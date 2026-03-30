Shania Vivi Armylia Putri
30 Maret 2026, 18.41 WIB

4 Zodiak Paling Ahli Berkomunikasi dengan Pasangan, Kunci Sukses Menjalin Hubungan Langgeng

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com - Empat zodiak berikut beranggapan bahwa, cara supaya hubungan tetap harmonis adalah dengan komunikasi yang lancar.

Keempat zodiak berikut ini selalu mengedepankan komunikasi yang baik dengan pasangan, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan hubungannya selalu harmonis.

Mengutip informasi dari laman /collective.world/ berikut adalah daftar zodiak yang dinilai paling jago berkomunikasi dengan pasangannya.

Gemini sangat mengenal dirinya sendiri. Kesadaran dan kompleksitas diri membuat mereka mampu mengekspresikan kebutuhan dengan jelas pada pasangan.

Mereka akan menyampaikan dengan gamblang apa yang mereka cari di sebuah hubungan. Saat merasa gagal, gemini tidak ragu untuk mengatakannya.

Libra tahu kapan harus terbuka, sekaligus memberi ruang pada pasangan. Libra adalah pendengar yang sangat baik dan selalu menjaga percakapan agar tetap hidup.

Mereka tidak akan membiarkan orang yang mencintai dirinya sendirian. Libra mampu menciptakan ruang aman untuk menunjukkan seluruh sisi tanpa takut dihakimi.

Aquarius bisa dengan tepat menjadi tempat curhat yang sempurna. Mereka sering mampu mengungkapkan perasaan pasangan bahkan sebelum pasangannya sendiri bisa menjelaskannya. Aquarius bisa mengidentifikasi emosi kompleks yang sedang dirasakan orang lain.

Pisces mampu mengambarkan perasaan dan pengalaman yang mereka alami. Pisces juga berani membuka topik emosional yang rumit dengan pasangannya.

Mereka membangun koneksi dari pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman namun sangat emosional. Mereka terhubung lewat keberanian untuk mengungkapkan hal-hal yang sulit diucapkan.

Editor: Hanny Suwindari
