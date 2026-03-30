Dinaungi Dewi Keberuntungan, 8 Weton Ini Disebut-sebut Membawa Keberuntungan bagi Siapa Saja yang Berada di Dekatnya

JawaPos.com - Perubahan besar yang datang dari arah tak terduga sering dianggap sebagai pertanda bahwa kehidupan sedang membuka peluang baru bagi mereka yang memiliki bakat, tekad, dan keberuntungan.
Menjelang pergantian siklus, banyak orang merasakan suasana yang berbeda, seolah ada sinyal bahwa kesempatan mulai bermunculan bagi mereka yang peka terhadap tanda-tandanya.
Dalam kepercayaan Jawa, beberapa weton diyakini memiliki kepekaan lebih tinggi terhadap pergeseran energi seperti ini, sehingga perjalanan hidup mereka seakan mendapat arahan menuju kesuksesan yang lebih besar.
Saat momentum keberuntungan mulai bergerak semakin cepat, weton-weton tertentu dipercaya berada di posisi terdepan untuk meraihnya.
Bukan hanya sekadar keberuntungan kecil, tetapi peluang besar yang mampu mengubah hidup menjadi lebih mapan, stabil, dan penuh kejutan positif sepanjang tahun 2026.
Berdasarkan kanal YouTube Jawa Tulen 77, terdapat delapan weton yang diperkirakan akan merasakan gelombang keberuntungan paling kuat selama tahun 2026.
Mereka yang lahir pada Jumat Legi sering digambarkan sebagai pribadi yang membawa kesejukan ke mana pun mereka melangkah.
Ada aura halus yang menyertai weton ini, tenang, stabil, dan menenteramkan, sehingga banyak orang merasa nyaman bekerja sama dengan mereka.
Namun di balik ketenangan itu, tersimpan energi penarik rezeki yang sangat kuat.
Sepanjang tahun 2026, pintu rezeki bagi Jumat Legi terbuka lebih lebar daripada tahun-tahun sebelumnya.
Perjalanan hidup mereka memasuki fase di mana segala jerih payah mulai menunjukkan hasil nyata.
Banyak yang tiba-tiba merasakan usaha kecil yang dulu bergerak lambat, kini mulai stabil dan tumbuh.
Bahkan proyek yang sempat dianggap biasa-biasa saja justru berkembang menjadi peluang besar.
Salah satu keistimewaan Jumat Legi adalah kemampuan menjaga hubungan dengan sangat baik.