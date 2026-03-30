Bawaan Lahir, 6 Weton Ini Disebut-sebut Memiliki Pusaka Sakti Tak Tertandingi

JawaPos.com - Sebagian orang diyakini memiliki garis takdir yang sudah berbeda sejak awal kehidupannya. Dalam tradisi Jawa kuno, weton tidak hanya berfungsi sebagai penanda hari kelahiran, tetapi juga dianggap sebagai gambaran energi batin yang menyertai perjalanan hidup seseorang. Dari pemahaman inilah muncul kepercayaan mengenai adanya pusaka sakti yang telah melekat sejak lahir. Pusaka tersebut tidak selalu berwujud benda seperti keris atau tombak. Dalam praktik spiritual Jawa, pusaka sejati justru sering dimaknai sebagai energi leluhur, kekuatan batin, atau perlindungan gaib yang menyatu dalam diri. Beberapa weton diyakini secara alami menjadi tempat bersemayamnya kekuatan tersebut. Merujuk pada kanal YouTube Primbon Cirebon, terdapat enam weton yang dipercaya memiliki keistimewaan karena sejak lahir telah membawa pusaka sakti dalam dirinya.

1. Weton Jumat Kliwon

Jumat Kliwon sejak lama dipandang sebagai salah satu weton paling sakral dalam perhitungan Jawa.

Kombinasi hari Jumat yang identik dengan ketenangan batin dan Kliwon yang dikenal sebagai puncak energi spiritual, menempatkan weton ini pada posisi yang istimewa.

Banyak orang tua Jawa meyakini bahwa kelahiran di Jumat Kliwon bukan kebetulan, melainkan bagian dari titah leluhur.

Dalam laku hidup sehari-hari, pemilik weton Jumat Kliwon sering menunjukkan kepekaan batin yang tidak dimiliki banyak orang.

Mereka mudah menangkap perubahan suasana, merasakan niat tersembunyi, dan memahami keadaan tanpa perlu banyak penjelasan.

Sejak kecil, mereka kerap mengalami peristiwa “selamat tanpa sebab”, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menjaga langkah hidupnya.

Pusaka sakti yang dipercaya melekat pada Jumat Kliwon bukan berbentuk benda, melainkan perlindungan batin yang menyatu dengan jiwa.