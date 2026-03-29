Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
None
30 Maret 2026, 06.01 WIB

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

Ilustrasi orang dengan weton tibo dunyo yang diberkahi hal-hal duniawi dan hidup mereka dimudahkan dengan rezeki yang datang

JawaPos.com – Kepercayaan tentang weton tibo dunyo telah lama melekat dalam tradisi Jawa.

Istilah ini merujuk pada orang-orang yang diyakini memiliki garis rezeki alami, sebuah keberkahan yang membuat urusan finansial mereka terasa lebih ringan.

Bukan berarti mereka tak pernah menghadapi kesulitan, tetapi energi pembawa kelimpahan seolah selalu menyertai langkah mereka.

Setiap weton memiliki karakter, vibrasi, dan pola hidup yang berbeda.

Ada yang rezekinya fluktuatif, ada yang stabil, dan sebagian kecil disebut memiliki keistimewaan luar biasa: harta yang datang dengan mudah, peluang terbuka lebar, dan kemakmuran yang tetap terjaga meski menghadapi tantangan.

Dilansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut lima weton yang sering disebut sebagai pembawa rezeki melimpah dan memiliki aura tibo dunyo.

1. Sabtu Pahing

Sabtu Pahing selalu menempati posisi istimewa dalam primbon Jawa. Banyak sesepuh percaya bahwa mereka yang lahir pada weton ini seperti membawa “lampu terang” yang menerangi jalan rezeki, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga di sekitarnya. 

Dari kecil, anak dengan weton ini sering menjadi pusat perhatian. Tidak harus cerewet atau terlalu aktif, namun sorot matanya yang tajam dan geraknya yang mantap membuat orang secara naluriah merasa hormat.

Karakter bawaan Sabtu Pahing sangat kuat. Mereka lahir dengan rasa percaya diri alami, bukan percaya diri yang dibuat-buat. 

Ketika mereka berbicara, meski kalem, kata-katanya sering didengar dan dipertimbangkan. 

Ada kewibawaan yang hadir tanpa perlu usaha. Inilah yang membuat mereka mudah diterima di lingkungan mana pun.

Dalam urusan rezeki, Sabtu Pahing sering disebut sebagai “magnet uang”. 

Keberuntungan datang dari banyak arah: pekerjaan stabil, usaha yang berkembang cepat, atau peluang besar yang muncul tiba-tiba tanpa mereka cari. 

Tak jarang, mereka menerima bantuan dari seseorang yang baru dikenal sebentar, seakan semesta selalu mengirim dukungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore