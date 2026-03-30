Keberuntungan Berpihak, 8 Weton Ini Diprediksi Bakal Diguncang Badai Rezeki hingga Akhir Hayatnya

Merujuk pada kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut delapan weton yang diprediksi akan menikmati aliran rezeki yang lancar sepanjang hidup.

Di antara berbagai kombinasi weton , beberapa dipercaya membawa “berkah rezeki tanpa henti”, di mana rezeki mengalir deras seperti sungai yang tak pernah kering, meski menghadapi tantangan dan badai kehidupan.

Weton bukan sekadar angka atau penanggalan, melainkan memiliki “napas” sendiri yang menggambarkan karakter, aura, dan nasib yang telah ditetapkan oleh semesta.

Dalam budaya Jawa, rahasia ini dapat dibaca melalui weton, yakni kombinasi hari dan pasaran yang dianggap sebagai peta spiritual perjalanan hidup seseorang.

JawaPos.com - Langit memiliki cara misterius untuk menenun takdir setiap manusia. Detik kelahiran diyakini membawa getaran khusus, seakan menjadi kunci yang membuka jalan rezeki, keberuntungan, dan ujian sepanjang hidup.

1. Weton Jumat Legi

Jumat Legi sejak lama diyakini sebagai weton yang memancarkan cahaya kemakmuran dan keseimbangan hidup.

Orang yang lahir pada kombinasi ini biasanya membawa ketenangan batin yang menular.

Mereka tak banyak bicara, namun setiap gerak dan keputusannya seperti diberkahi intuisi yang tajam.

Dalam Primbon Jawa, Jumat Legi dianggap sebagai “weton pembuka jalan” karena rezeki, peluang, dan keberuntungan seolah datang tanpa hambatan besar.

Mereka yang lahir di bawah pengaruh weton ini memiliki hati yang lembut namun tekad yang kuat.

Semesta seakan memberi dukungan tanpa diminta, entah berupa orang-orang baik yang hadir di waktu tepat, peluang kerja yang tiba-tiba muncul, atau keberhasilan yang datang dari hal-hal sederhana.

Walaupun mereka tidak agresif dalam mengejar ambisi, aura alami mereka memanggil keberuntungan. Bahkan dalam masa sulit, selalu ada pertolongan tak terduga.

Jumat Legi juga dikenal memiliki "getaran rezeki bersih", yaitu berkah yang datang tanpa perlu mengorbankan orang lain.

Hidup mereka mungkin tidak selalu berlimpah harta, tetapi ketenangan dan kecukupan selalu menyertai langkahnya.