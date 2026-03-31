Ryandi Zahdomo
31 Maret 2026, 13.42 WIB

Dikenal Paling Sakti! Inilah 3 Shio Terkuat yang Ditakdirkan Jadi Pemimpin

Ilustrasi shio yang akan cepat naik level finansial di tahun 2026 (Freepik/Flowo)

Ilustrasi shio yang akan cepat naik level finansial di tahun 2026 (Freepik/Flowo)

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap tahun kelahiran membawa energi dan karakteristik unik yang menentukan jalan hidup seseorang. Namun, di antara 12 hewan dalam siklus horoskop, ada beberapa yang dianggap memiliki "level" kekuatan berbeda.

Kekuatan ini bukan sekadar fisik, melainkan kombinasi antara ketahanan mental, ambisi, hingga keberuntungan yang diwariskan oleh alam semesta. Memahami zodiak Cina terkuat bisa membantu Anda mengenali potensi tersembunyi yang mungkin selama ini belum maksimal dieksplorasi.

Ternyata, dominasi karakter tertentu dalam budaya Tiongkok membuat beberapa shio begitu disegani. Mereka adalah para pemimpin alami yang sering kali mencatatkan nama besar dalam sejarah dunia.

Dikutip dari Your Tango, berikut tiga zodiak Cina terkuat yang diprediksi memiliki dominasi luar biasa dalam hal kesuksesan dan pengaruh.

1. Naga (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024) : Simbol Keagungan dan Keberuntungan Mutlak

Naga menempati urutan teratas sebagai zodiak paling kuat sekaligus paling diidamkan. Dalam tradisi Tiongkok, Naga bukanlah makhluk mitos biasa, melainkan representasi dari kekuasaan kaisar yang tak tertandingi. Tidak mengherankan jika banyak orang tua mendambakan anak mereka lahir di tahun ini.

Tahun Naga dianggap sangat kuat dan membawa keberuntungan dalam astrologi Tiongkok sehingga pasangan akan berusaha keras untuk memiliki anak selama tahun Naga agar anak mereka dijamin sukses luar biasa.

Kekuatan utama mereka terletak pada rasa percaya diri yang meluap dan kecerdasan alami yang tajam. Mereka memiliki magnet personal yang membuat orang lain secara sukarela mengikuti visi mereka. Naga tidak pernah takut bermimpi besar karena mereka merasa ditakdirkan untuk menang.

Naga adalah simbol yang kuat dari keagungan, kesuksesan, kekuasaan, kepemimpinan, kemurahan hati, dan keberuntungan. Karakter ini tercermin dalam tokoh-tokoh besar seperti Bruce Lee hingga Charles Darwin yang memiliki determinasi tinggi dalam bidangnya masing-masing.

Ketangguhan mereka dalam menghadapi badai kehidupan menjadikannya sosok yang sulit ditumbangkan. Bagi Naga, hambatan hanyalah batu loncatan untuk membuktikan kapasitas mereka sebagai pemimpin yang matang dan bijaksana.

