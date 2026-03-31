10 Frasa Sederhana untuk Menenangkan Percakapan yang Memanas Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam interaksi sehari-hari, konflik adalah hal yang tidak bisa dihindari. Perbedaan pendapat, emosi yang meningkat, atau kesalahpahaman sering membuat percakapan berubah menjadi tegang.

Menurut psikologi komunikasi, cara kita merespons di momen kritis sangat menentukan apakah konflik akan membesar atau justru mereda.

Menariknya, kita tidak selalu membutuhkan kalimat panjang atau argumen kuat untuk menenangkan situasi. Justru, frasa sederhana yang tepat bisa menjadi “rem emosional” yang sangat efektif.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (31/3), terdapat 10 frasa yang bisa langsung digunakan:

1. “Aku mengerti kenapa kamu merasa begitu.”

Frasa ini menunjukkan empati tanpa harus langsung setuju. Secara psikologis, ketika seseorang merasa dipahami, tingkat defensifnya akan menurun.

2. “Mari kita pelan-pelan dulu.”