Hujan Rezeki! 4 Zodiak Ini Bakal Mandi Keberuntungan di Akhir Maret 2026

JawaPos.com - Energi langit pada penutup Maret 2026 ini membawa kejutan besar bagi roda nasib beberapa tanda bintang. Tepat pada Selasa, 31 Maret 2026, planet Uranus yang dikenal sebagai pembawa perubahan mendadak sedang berada pada "derajat kritis" di rasi Taurus, sebuah posisi yang memicu serangkaian peristiwa ajaib bagi mereka yang siap menerimanya.

Fenomena langka ini memaksa kita untuk mengevaluasi kembali cara mengelola sumber daya. Di tengah ketidakpastian global, naluri untuk berhemat dan mencari keamanan finansial menjadi sangat kuat. Derajat kritis ini bukan untuk menakuti, melainkan mengajarkan seni penyederhanaan hidup agar kita tidak kehilangan keseimbangan di masa depan.

Jalan menuju keberuntungan kali ini tidak datang dari risiko besar, melainkan dari kecerdikan memanfaatkan apa yang sudah ada di tangan. Menabung dan memangkas pemborosan menjadi kunci utama untuk menarik kelimpahan. Ketika Anda mampu mengencangkan ikat pinggang dengan bijak, alam semesta justru membuka pintu peluang yang selama ini tertutup.

Dilansir dari YourTango, energi bumi tetap dari Taurus saat ini menuntut stabilitas di tengah badai perubahan. Berikut adalah empat zodiak yang diprediksi akan menarik kelimpahan dan keberuntungan paling besar di penghujung bulan ini.

1. Aquarius: Menemukan Kelimpahan dalam Kedamaian Batin

Bagi Aquarius, tanggal 31 Maret menjadi momen refleksi mendalam mengenai dinamika keluarga dan rumah tangga. Jika dulu Anda sangat berambisi untuk mengendalikan setiap hasil akhir, kini Anda mulai menyadari bahwa ada kekuatan takdir yang bekerja di luar kendali manusia. Perubahan ini membawa perspektif baru yang jauh lebih menenangkan.

Yang tidak dapat diprediksi tentang tanggal 31 Maret adalah bagaimana perasaan Anda tentang hal-hal tersebut. Ketika Uranus pertama kali memulai perjalanannya melalui Taurus pada tahun 2017, Anda ingin mengendalikan hasilnya. Namun, tahun-tahun telah mengajarkan Anda bahwa pengaruh Anda hanya signifikan sejauh takdir mengizinkan. Terkadang, jalan terbaik adalah mengamati dan menyerah pada hasilnya.

Proses "menyerah" ini bukanlah tanda kekalahan, melainkan bentuk kedewasaan spiritual. Dengan melepaskan ego untuk mengontrol segalanya, Anda justru memberikan ruang bagi keajaiban untuk masuk. Kelimpahan yang Anda rasakan saat ini tidak selalu berbentuk materi, melainkan ketenangan jiwa yang tak ternilai harganya.

Anda sedang dalam proses penyembuhan dari pola lama yang merusak, seperti ketergantungan atau rasa putus asa yang menjebak. Kini, hidup terasa jauh lebih sederhana dan ringan. Rasa bahagia yang tulus inilah yang akhirnya memancing datangnya keberuntungan-keberuntungan kecil dalam keseharian Anda.