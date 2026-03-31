Ramalan Astrologi 31 Maret 2026: Ada Kegembiraan dan Kejutan Bagi 5 Zodiak, Hasilkan Keuntungan di Masa Depan

JawaPos.com - Penghujung Maret 2026 membawa kabar baik dari langit. Transisi planet Venus yang kini menetap di Taurus mulai memancarkan energi positif yang menenangkan. Setelah melewati bulan Maret yang penuh tensi dan intensitas tinggi, saatnya bagi kita untuk menarik napas dalam-dalam.

Venus di Taurus adalah simbol kemewahan, kenyamanan, dan kestabilan. Kehadirannya mengajak setiap orang untuk memperlambat tempo kehidupan dan mulai menikmati hasil jerih payah di kuartal pertama tahun ini. Ini adalah momen yang tepat untuk melepaskan beban masa lalu dan menulis bab baru yang penuh harapan.

Menjelang Bulan Purnama Libra pada awal April nanti, energi kosmik mendorong kita untuk memvisualisasikan keinginan terdalam. Fokuslah pada kegembiraan, cinta, dan kemakmuran yang ingin Anda raih dalam 24 hari ke depan.

Dilansir dari YourTango, berikut adalah lima zodiak yang diprediksi memiliki ramalan bintang paling menakjubkan pada 31 Maret 2026.

1. Taurus: Waktunya Mencintai Diri Sendiri

Bagi Taurus, kehadiran Venus di zodiak sendiri adalah sebuah berkah besar. Anda sedang diajak untuk belajar bagaimana mencintai diri sendiri sepenuhnya tanpa syarat. Meski pada 31 Maret posisi Venus masih sedikit tidak stabil, hal ini justru menjadi kompas emosional bagi Anda.

Fokus utama Anda hari ini adalah kecantikan batin. Alih-alih mengejar pengakuan dari luar, selaraskan diri Anda dengan apa yang membuat hati merasa tenang dan damai. Keindahan hidup akan terpancar dengan sendirinya saat Anda mulai menghargai diri sendiri.

Manfaatkan waktu ini untuk mengatur ulang jadwal Anda. Jangan biarkan tekanan eksternal mendikte kecepatan hidup Anda. Ingatlah bahwa Anda adalah pemegang kendali penuh atas waktu dan energi Anda sendiri untuk mencapai kedamaian batin.

2. Libra: Menemukan Kekuatan dalam Keheningan

Libra akan merasakan energi Venus di Taurus layaknya sebuah undangan ke "pesta rahasia" yang eksklusif. Fokus Anda hari ini beralih dari dunia luar menuju kedalaman kehidupan batin. Ini adalah momen penyembuhan spiritual yang sangat kuat melalui kekuatan keheningan.

Anda tidak perlu membuktikan diri kepada siapa pun, dan Anda juga tidak mencoba melakukannya. Sebaliknya, Anda melihat siapa yang membantu Anda tanpa diminta, dan hubungan mana yang solid.

Anda akan menjadi sangat peka terhadap ketidaktulusan orang lain. Alih-alih membuang energi untuk membuat semua orang menyukai Anda, Libra akan memilih untuk lebih selektif. Anda menyadari bahwa energi adalah mata uang yang sangat berharga dalam hidup.

Investasikan waktu Anda hanya pada hubungan yang memberikan hasil positif dan timbal balik yang seimbang. Dengan memelihara kesehatan spiritual, Anda akan menemukan bahwa kekuatan sejati tidak perlu dipamerkan, melainkan dirasakan melalui ketenangan jiwa.