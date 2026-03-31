9 Tanda Pria yang Sudah Menikah, Tapi Tidak Bahagia dan Kesepian Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan pernikahan, tidak semua ketidakbahagiaan tampak jelas di permukaan. Banyak pria tetap menjalani rutinitas, bekerja, tersenyum, dan memenuhi tanggung jawabnya, tetapi di dalam dirinya ada perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Menariknya, dalam banyak kasus, pria tersebut bahkan tidak sepenuhnya menyadari bahwa dirinya sedang tidak bahagia dan kesepian.

Psikologi modern menunjukkan bahwa emosi yang ditekan, ekspektasi sosial, serta kurangnya kesadaran diri dapat membuat seseorang “berfungsi normal” namun secara emosional mengalami kekosongan. Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (31/3), terdapat 9 tanda yang sering muncul.

1. Terlalu Fokus pada Pekerjaan (Workaholic)

Pria yang tidak bahagia sering “melarikan diri” ke dalam pekerjaan. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja, bahkan ketika tidak diperlukan.

Secara psikologis, ini disebut sebagai coping mechanism, yaitu cara menghindari perasaan yang tidak nyaman. Kesibukan menjadi pelarian dari konflik batin atau kekosongan emosional di rumah.

2. Jarang Mengekspresikan Perasaan

Banyak pria dibesarkan dengan keyakinan bahwa menunjukkan emosi adalah tanda kelemahan. Akibatnya, mereka menekan perasaan sedih, kecewa, atau kesepian.