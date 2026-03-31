Usahanya Lancar Jaya, 10 Weton Ini Bakal Kebanjiran Rezeki Besar dari Berdagang

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang unik, termasuk dalam hal rezeki. Beberapa harus bekerja keras sepanjang hidup untuk meraih kesejahteraan, sementara yang lain seakan memiliki “magnet keberuntungan” yang selalu menarik rezeki. Dalam Primbon Jawa, weton dipercaya menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat keberuntungan seseorang, termasuk dalam hal harta dan kemakmuran. Menurut perhitungan Primbon, terdapat beberapa weton yang memiliki energi berlimpah, membuat rezeki seolah terus mengalir tanpa henti. Mereka yang lahir dengan weton ini kerap menemukan peluang emas, memiliki jaringan sosial yang menguntungkan, atau bahkan memperoleh keberuntungan secara tiba-tiba. Dikutip dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut sepuluh weton yang diperkirakan akan mengalami rezeki besar dan kelimpahan tanpa batas.

1. Minggu Legi

Orang yang lahir pada Minggu Legi dikenal memiliki karakter yang hangat, ramah, dan selalu memancarkan energi positif.

Sifat mereka yang menyenangkan membuat mereka mudah diterima di lingkungan sosial, baik di tempat kerja maupun di lingkup pertemanan.

Keberuntungan sering kali mengikuti mereka karena aura positif yang mereka pancarkan.

Dalam waktu dekat, mereka diprediksi akan mendapatkan rezeki tak terduga. Baik itu dalam bentuk bonus pekerjaan, peluang bisnis baru, atau bahkan keberuntungan dari jalan yang sama sekali tidak disangka-sangka.

Hubungan baik dengan keluarga dan teman-teman juga semakin memperkuat magnet keberuntungan mereka.

Oleh karena itu, tetaplah menjaga sikap positif dan terbuka terhadap setiap peluang yang datang.

2. Senin Pahing