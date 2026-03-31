11 Weton Tulang Wangi Ini Diprediksi Bakal Sukses dan Berlimpah Harta, Kaya Raya Bukan Lagi Mimpi!

JawaPos.com - Keberuntungan dan pencapaian dalam hidup kerap dihubungkan dengan berbagai hal, salah satunya weton kelahiran. Dalam Primbon Jawa, dikenal istilah “tulang wangi,” yaitu sebutan bagi individu yang dipercaya membawa keberuntungan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka yang lahir dengan weton ini diyakini memiliki daya tarik kuat terhadap rezeki, kesuksesan, dan kemakmuran. Ada beberapa weton yang dianggap memiliki energi positif tinggi, sehingga pemiliknya lebih mudah memperoleh peluang besar dalam kehidupan. Orang dengan weton tulang wangi umumnya dikenal cerdas, berani, dan memiliki intuisi tajam dalam mengambil keputusan, yang membuat jalan menuju keberhasilan semakin terbuka lebar. Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut daftar weton yang termasuk kategori tulang wangi dan diprediksi akan meraih kesuksesan besar serta hidup dalam kelimpahan.

1) Lahir pada Senin Kliwon

Orang yang lahir pada Senin Kliwon sering kali memiliki karakter yang tenang, penuh pertimbangan, dan cerdas dalam mengambil keputusan.

Mereka tidak mudah tergesa-gesa dalam menentukan langkah, sehingga banyak keputusan yang mereka buat berakhir dengan hasil yang menguntungkan.

Kemampuan analitis yang tinggi juga membuat mereka dapat melihat berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan besar.

Selain itu, mereka dikenal memiliki keberuntungan dalam dunia bisnis dan investasi.

Keberanian mereka dalam mengambil risiko sering kali membuahkan hasil yang besar.

Mereka juga cenderung memiliki intuisi yang kuat dalam melihat peluang yang menguntungkan.

Rezeki mereka sering datang dari jalur yang tidak terduga, dan keberanian mereka dalam menghadapi tantangan sering kali menjadi kunci utama dalam kesuksesan finansial mereka.