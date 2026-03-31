Kaya Raya Jalur Orang Dalam, 8 Weton Ini Diprediksi Bakal Mengalami Loncatan Rezeki

JawaPos.com - Rezeki sering kali menjadi hal yang penuh teka-teki karena bisa datang tanpa diduga, dan bagi sebagian orang, keberuntungan tampak lebih sering menghampiri mereka. Dalam budaya Jawa, weton diyakini berperan penting dalam menentukan perjalanan hidup seseorang, termasuk urusan keuangan dan peluang rezeki. Beberapa weton dipercaya memiliki energi keberuntungan yang lebih kuat, khususnya dalam hal kekayaan dan kelimpahan materi. Mengutip dari kanal YouTube Jawa Tulen 77, ada delapan weton yang diperkirakan akan mengalami peningkatan rezeki yang signifikan pada akhir bulan ini. Apakah salah satunya adalah Anda? Simak penjelasannya berikut ini!

1. Senin Wage

Orang yang lahir pada weton Senin Wage dikenal sebagai sosok yang tekun, pekerja keras, dan penuh perhitungan dalam mengambil keputusan.

Mereka tidak suka bertindak gegabah dalam urusan keuangan, sehingga jarang mengalami kerugian besar.

Keberuntungan mereka sering datang dalam bentuk hasil dari usaha jangka panjang yang mereka tekuni dengan penuh dedikasi.

Di akhir bulan ini, mereka yang berweton Senin Wage diprediksi akan mendapatkan kejutan finansial yang menggembirakan.

Bisa jadi dalam bentuk kenaikan pendapatan, bisnis yang semakin berkembang, atau peluang baru yang menguntungkan. Kesabaran mereka akhirnya membuahkan hasil!

2. Selasa Legi

Weton Selasa Legi memiliki daya tarik yang kuat terhadap rezeki. Orang-orang dengan weton ini sering kali mendapatkan kejutan menyenangkan dalam hidup, terutama dalam hal keuangan.

Mereka tidak hanya mengandalkan kerja keras, tetapi juga memiliki insting bisnis yang tajam, membuat mereka mampu mengambil keputusan finansial dengan tepat.