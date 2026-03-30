Kerja Keras Sejak Muda, 10 Weton Ini Bakal Menikmati Puncak Kemakmuran di Hari Tuanya

JawaPos.com - Saat langkah seseorang terasa ringan dan setiap kesempatan tampak mudah dijangkau, hal itu sering bukan hanya hasil kerja keras semata, melainkan juga karena restu alam semesta yang menyertainya. Terdapat energi halus yang mengalir dari tanggal kelahiran, membentuk karakter, jalur hidup, dan gelombang rezeki yang datang. Dalam tradisi Jawa, rahasia ini tercermin melalui weton—kombinasi hari dan pasaran kelahiran yang diyakini membawa getaran spiritual unik bagi setiap individu. Beberapa weton dikenal memiliki daya tarik luar biasa untuk menarik rezeki dan peluang besar, seolah hidup mereka selalu disinari keberlimpahan tanpa henti. Seperti tanah yang subur, segala yang mereka tanam tumbuh menjadi hasil yang memuaskan. Berdasarkan kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut sepuluh weton yang diprediksi akan menikmati kemakmuran, keberlimpahan, dan hoki yang mengalir terus-menerus.

1. Weton Jumat Legi

Mereka yang lahir di Jumat Legi dikenal membawa berkah dari segala penjuru.

Kombinasi antara hari Jumat yang penuh doa dan keberkahan, serta pasaran Legi yang manis dan menenangkan, menciptakan pribadi dengan aura damai dan meneduhkan.

Namun, di balik kelembutan hati dan sikap rendah diri mereka, tersimpan magnet rezeki yang sangat kuat.

Mereka sering kali tidak perlu terlalu keras mengejar keberuntungan, karena semesta seperti menuntun langkah mereka ke arah yang tepat.

Bisa jadi melalui kepercayaan orang lain, warisan keluarga, kesempatan bisnis kecil yang berkembang besar, atau bahkan dukungan dari sosok berpengaruh, rezeki selalu menemukan jalannya menuju mereka.

Satu hal yang menonjol dari pemilik weton ini adalah rasa syukur dan keikhlasan.

Mereka tahu bagaimana menikmati setiap proses dan tidak pernah iri pada keberhasilan orang lain.