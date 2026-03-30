Disayang Orang Sekitar, 7 Weton Ini Hidupnya Bakal Tenang, Penuh Keberkahan hingga Kaya Raya

JawaPos.com - Di balik perhitungan neptu dan pasaran Jawa tersimpan rahasia tentang nasib, arah hidup, dan aliran rezeki seseorang.
Ada yang menghadapi hidup dengan penuh ujian dan rintangan, sementara yang lain melangkah ringan, seolah semesta selalu membuka jalan bagi harapannya.
Mereka menjalani hidup dengan ketenangan batin, memadukan usaha dan doa, sehingga setiap langkah terasa membawa aura kemakmuran.
Dalam primbon Jawa, beberapa kombinasi hari lahir diyakini memiliki energi keberuntungan yang luar biasa, yang tidak hanya menjamin kecukupan, tetapi juga menghadirkan ketenangan, kebahagiaan, dan berkah yang sulit dijelaskan.
Orang-orang dengan weton tertentu sering menjadi sosok yang disenangi, mudah memperoleh kepercayaan, dan rezekinya mengalir lancar seperti air yang tak pernah kering.
Mereka bukan hanya pekerja keras, tetapi juga memiliki aura keberuntungan yang membuat segala sesuatu yang disentuhnya berubah menjadi peluang emas.
Mengacu pada kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang diyakini membawa “hoki tanpa batas,” menghadirkan kelimpahan dan kedamaian dalam hidup mereka.
Jumat Legi dikenal sebagai salah satu weton paling berkah dalam perhitungan Jawa.
Orang yang lahir pada hari ini membawa energi keseimbangan antara dunia lahir dan batin.
Mereka memiliki hati yang lembut, tutur kata yang menenangkan, dan cara berpikir yang penuh kebijaksanaan.
Rezeki orang Jumat Legi tidak datang dengan cara yang mencolok. Justru, keberkahan hidup mereka hadir lewat ketenangan dan kesabaran yang mereka pelihara.
Dalam kehidupan sehari-hari, mereka jarang menunjukkan ambisi yang berlebihan, tetapi semesta seperti selalu membuka jalan bagi mereka.
Pintu rezeki datang perlahan namun pasti, dari hasil kerja yang tekun, hubungan baik dengan orang lain, hingga kepercayaan besar dari lingkungan.
Banyak di antara mereka yang menjadi pemimpin yang dihormati, pengusaha yang sukses, atau sosok spiritual yang membawa kesejukan.