Aulia Rahmi
01 April 2026, 06.28 WIB

5 Shio Paling Berlimpah Rezeki di Bulan Maret, Peluang Keuangan Datang Bertubi-tubi

Ilustrasi Shio dengan Keuangan Datang Bertubi-tubi (freepik)

JawaPos.com - Bulan Maret sering kali menjadi momen yang penuh kejutan, terutama dalam aspek finansial.

Banyak orang mulai merasakan perubahan energi yang mendorong datangnya peluang baru, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun sumber penghasilan lainnya.

Dalam perspektif astrologi Tiongkok, beberapa shio diprediksi memiliki potensi lebih besar untuk mengalami peningkatan rezeki.

Fenomena “dikejar rezeki” bukan sekadar istilah kiasan, melainkan menggambarkan kondisi ketika peluang finansial datang bertubi-tubi tanpa harus dikejar secara berlebihan.

Hal ini biasanya dipengaruhi oleh kombinasi elemen, peruntungan tahunan, serta momentum yang tepat dalam mengambil keputusan.

Inilah 5 shio yang diprediksi mengalami lonjakan keberuntungan finansial di bulan Maret dilansir dari YouTube Tarot Opa Andrew.

Jika Anda termasuk salah satunya, ini saat yang tepat untuk lebih peka terhadap peluang yang muncul dan memanfaatkannya secara maksimal.

1. Shio Anjing

Shio Anjing berada dalam fase keberuntungan yang sangat kuat di bulan Maret.

Energi positif yang mengelilinginya membuat berbagai peluang keuangan datang dengan lebih mudah.

Kondisi ini membuka jalan bagi peningkatan pendapatan, baik dari pekerjaan utama maupun sumber tambahan.

Selain itu, shio ini dikenal memiliki karakter setia dan konsisten, yang menjadi faktor penting dalam menarik kepercayaan orang lain.

Kepercayaan tersebut sering kali berujung pada peluang kerja sama atau proyek yang menguntungkan.

Dengan kata lain, rezeki datang tidak hanya dari usaha, tetapi juga dari relasi yang sudah dibangun sebelumnya.

Agar hasilnya optimal, Anda disarankan untuk mulai merencanakan penggunaan dana dengan bijak.

Momentum ini sangat baik untuk mewujudkan tujuan finansial seperti investasi, pembelian aset, atau kebutuhan jangka panjang lainnya.

2. Shio Macan

Shio Macan menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal peluang finansial.

Keberanian dan ketegasan yang dimiliki menjadi kunci utama dalam menangkap kesempatan yang muncul secara tiba-tiba.

Bulan ini menjadi waktu yang tepat untuk mengambil langkah yang sebelumnya sempat tertunda.

Dari sisi profesional, shio Macan berpotensi mendapatkan pengakuan atas kerja kerasnya.

Hal ini dapat berupa kenaikan pendapatan, bonus, atau peluang baru yang lebih menjanjikan.

Energi yang dinamis membuat Anda lebih mudah beradaptasi dengan perubahan.

Namun demikian, penting untuk tetap menjaga keseimbangan antara keberanian dan perhitungan.

Keputusan yang matang akan membantu Anda mengoptimalkan peluang tanpa menghadapi risiko yang tidak perlu.

3. Shio Tikus

Meskipun dalam beberapa kondisi menghadapi tantangan, shio Tikus justru memiliki peluang besar dalam hal keuangan.

Kejelian dan kecerdasan dalam membaca situasi menjadi keunggulan utama yang membawa keberuntungan finansial.

Shio ini cenderung mampu menemukan peluang di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain.

Hal ini membuat aliran rezeki tetap stabil, bahkan berpotensi meningkat secara signifikan.

Faktor elemen pribadi juga turut memengaruhi besarnya peluang yang didapatkan.

Untuk memaksimalkan hasil, Anda disarankan untuk tetap fokus dan tidak mudah teralihkan oleh hal-hal yang kurang produktif.

Konsistensi akan menjadi kunci utama dalam menjaga kestabilan keuangan.

4. Shio Kerbau

Shio Kerbau memasuki fase kebangkitan setelah sebelumnya menghadapi berbagai ketidakpastian.

Bulan Maret menjadi titik awal di mana usaha yang telah dilakukan mulai menunjukkan hasil yang nyata.

Karakter pekerja keras dan pantang menyerah menjadi fondasi kuat dalam menarik keberuntungan.

Rezeki yang datang merupakan akumulasi dari usaha yang telah dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Momentum ini sangat tepat untuk melanjutkan rencana besar yang sempat tertunda.

Dengan strategi yang tepat, hasil yang diperoleh dapat melampaui ekspektasi.

5. Shio Ayam

Shio Ayam menunjukkan potensi besar dalam mendapatkan rezeki secara lebih mudah.

Peluang finansial datang dari berbagai arah, bahkan dari hal-hal yang sebelumnya tidak terduga.

Kemampuan dalam beradaptasi dan melihat peluang menjadi faktor utama yang mendukung keberuntungan ini.

Shio Ayam juga cenderung lebih percaya diri dalam mengambil keputusan penting.

Agar hasilnya maksimal, Anda perlu tetap disiplin dalam mengelola keuangan.

Dengan pengelolaan yang baik, peluang yang datang dapat memberikan dampak jangka panjang yang signifikan.

Editor: Hanny Suwindari
