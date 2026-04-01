Ramalan Zodiak di Bulan April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

JawaPos.com – Memasuki bulan April 2026, enam tanda zodiak berikutnya siap menghadapi berbagai perubahan energi yang menarik untuk disimak setiap harinya.

Ramalan bintang kali ini akan membahas Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces secara lengkap dan menyeluruh.

Setiap tanda bintang memiliki dinamika unik yang akan memengaruhi kehidupan cinta, karier, dan kondisi keuangan mereka bulan ini.

Besok dan hari-hari ke depan, pergerakan planet-planet utama akan memberikan pengaruh besar pada keputusan dan langkah hidupmu.

Dilansir dari laman AstrologyK pada Rabu (1/4), dijelaskan mengenai ramalan zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces di bulan April 2026. 1. Libra (23 September – 22 Oktober)

Bulan ini mengatur nada keseluruhan bagi Libra untuk memahami di mana keseimbangan itu penting dan kapan tindakan tegas sangat diperlukan.

Fokus utama bulan ini adalah menemukan keseimbangan antara keinginan pribadi dan harapan orang lain tanpa mengorbankan batas-batas dirimu sendiri.

Awal bulan terasa emosional dan mengungkap banyak hal, terutama soal percakapan penting dalam kehidupan pribadi maupun hubungan romantismu.