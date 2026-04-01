Tak Pernah Kekurangan, 7 Shio Ini Punya Nasib Kaya Raya dan Hoki Sejak Lahir

Ilustrasi shio yang kaya raya. (Freepik) JawaPos.com - Setiap orang memiliki jalannya masing-masing dalam meraih rezeki, namun ada sebagian yang seolah selalu dimudahkan dalam urusan finansial. Dalam astrologi Tionghoa, shio diyakini memengaruhi kepribadian, karakter, dan bahkan nasib seseorang, termasuk dalam hal kekayaan. Beberapa shio dianggap membawa energi positif yang membuat pemiliknya lebih mudah meraih kesuksesan dibandingkan yang lain. Individu dengan shio tertentu sering terlihat memiliki peluang emas dalam pekerjaan, bisnis, maupun investasi. Mereka biasanya memiliki kecerdasan finansial, jaringan sosial yang luas, serta kemudahan dalam menghasilkan uang. Berdasarkan kanal YouTube Naura Kom, berikut tujuh shio yang dipercaya memiliki nasib kaya raya dan jarang mengalami kekurangan dalam hidup.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas, penuh strategi, dan memiliki naluri bisnis yang tajam.

Mereka sangat pandai dalam mengatur keuangan dan selalu bisa menemukan cara untuk menghasilkan uang, bahkan dalam situasi sulit sekalipun.

Orang dengan shio ini juga memiliki keterampilan negosiasi yang baik. Mereka tahu kapan harus berhemat dan kapan harus berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan lebih besar.

Kemampuan mereka dalam membaca situasi pasar membuat mereka jarang mengalami kesulitan finansial.

Selain itu, mereka juga sangat berhati-hati dalam mengeluarkan uang dan lebih memilih menabung atau menginvestasikan aset mereka untuk masa depan.

Dengan kepekaan dan insting bisnis yang kuat, pemilik shio Tikus sering kali berhasil membangun kekayaan yang stabil dan terus berkembang.

2. Shio Ular

Orang yang lahir dengan shio Ular sering kali memiliki kecerdasan emosional yang tinggi serta kemampuan analitis yang luar biasa.