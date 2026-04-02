Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
02 April 2026, 16.03 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 2 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (freepik)

JawaPos.com - Hari ini adalah waktu yang ideal untuk mempertajam kemampuan intelektual zodiak gemini. Hari ini, gemini merasa tertarik untuk mencerahkan diri dengan pengetahuan tentang hal-hal yang sering dipikirkan, tetapi tidak pernah benar-benar dikejar. 

Cobalah membiarkan insting membimbing, karena peluang mungkin ada di depan. Gemini akan mengalami pertumbuhan karir, jadi manfaatkan periode ini sebaik-baiknya.

Hari ini, zodiak cancer merasa damai dan rileks. Terkadang, cancer merasa sedih dengan datangnya masalah, tetapi hal tersebut menawarkan sikap positif dan semangat juang. Percayalah pada kerja keras, baik dalam kehidupan profesional maupun pribadi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Kamis, 2 April 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Belakangan ini, zodiak gemini mendapati adanya hambatan dan kesalahpahaman dengan pasangan. Terkait karir, kesehatan fisik dan mental membuat gemini merasa termotivasi untuk bekerja dengan keras.

Sementara itu, kemauan serta pikiran akan membantu gemini mengatasi beberapa penyakit fisik. Terkait keuangan, ini adalah waktu yang baik untuk menyelesaikan transaksi properti yang melibatkan tanah.

Cinta Gemini

Jika sedang menjalin hubungan, mungkin belakangan ini gemini mendapati adanya hambatan dan kesalahpahaman dengan pasangan. Meskipun kecil, hal ini mengganggu kelancaran dan energi dalam hubungan. 

Ada beberapa area dalam hubungan yang perlu mendapat perhatian. Gemini mungkin perlu melakukan introspeksi sebelum membicarakannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore