Lain dari yang Lain, 3 Weton Ini Punya Nasib Jadi Orang Kaya Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi orang kaya. (Freepik) JawaPos.com — Dalam tradisi primbon Jawa, weton diyakini berperan penting dalam menentukan jalan hidup seseorang, termasuk dalam hal keberuntungan finansial dan pencapaian kesuksesan. Beberapa weton dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk meraih kekayaan karena didukung oleh energi keberuntungan yang kuat, khususnya dalam urusan rezeki. Berdasarkan perhitungan dalam primbon Jawa, terdapat tiga weton yang diperkirakan memiliki daya tarik rezeki yang sangat kuat, sehingga berpotensi menjalani kehidupan yang sejahtera. Mengutip dari kanal YouTube NGAOS JAWA pada Kamis (2/4), berikut tiga weton yang diprediksi akan dilimpahi rezeki dan berpeluang menjadi kaya raya.

1. Senin Pahing

Orang yang lahir pada weton Senin Pahing memiliki watak yang tegas dalam menyampaikan pendapat, tidak mudah terpengaruh pendapat orang lain, perasa, jujur, bercita-cita tinggi, pekerja yang giat, dan tidak suka menghambur-hamburkan uang serta baik hati.

Keberuntungan weton Senin Pahing berpotensi meraih keberuntungan ekonomi yang seringkali lebih unggul dibandingkan orang lain dalam hal pengelolaan keuangan.

Mereka bukan hanya pekerja keras tapi juga memiliki insting bisnis yang kuat. Bagi orang yang lahir di weton Senin Pahing akan memiliki kemampuan untuk melihat peluang yang tidak dilihat oleh orang lain, tetapi jangan biarkan rasa malas menguasai diri pemilik weton Senin Pahing.

2. Selasa Pon

Weton selanjutnya yang diprediksi memiliki nasib menjadi kaya raya, yaitu weton Selasa Pon. Ada beberapa karakteristik yang sering dikaitkan dengan weton Selasa Pon yaitu memiliki tutur kata yang baik, cenderung berhati-hati, dan waspada dalam setiap tindakan.

Meskipun tidak boros, mereka memiliki keinginan kuat untuk hidup dalam kemewahan. Mereka sering merasa terancam dan cemburu dalam setiap hubungan.

Mereka sangat setia dan murah hati kepada orang-orang yang mereka anggap dekat. Mereka juga cenderung tertutup dan tidak mudah menunjukan perasaan mereka.