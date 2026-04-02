5 Shio Ini Diprediksi Bakal Menjadi Miliarder, Hidupnya Disegani dan Dihormati

Ilustrasi shio yang sebentar lagi jadi miliarder (freepik/mr_sandun) JawaPos.com — Tahun 2026 dipercaya akan membawa banyak keberuntungan, khususnya dalam hal finansial. Berdasarkan ramalan astrologi Tionghoa, beberapa shio diperkirakan memiliki peluang besar untuk meraih kesuksesan luar biasa dan berpotensi menjadi miliarder. Mengutip dari kanal YouTube Naura Kom pada Kamis (2/4), berikut lima shio yang diprediksi akan mencapai status miliarder pada tahun 2026.

1. Shio Tikus

Shio Tikus khusus yang dilahirkan pada tahun 1972 elemen air, 1984 elemen kayu, 1996 elemen api, dan tahun 2008 elemen tanah ini dikenal memiliki hubungan yang kuat dalam dunia roh atau gaib.

Hal tersebut membuat Shio Tikus menemukan peluang bisnis yang tersembunyi. Energi spiritual mereka akan menarik keberuntungan dan kekayaan. Sehingga menjadikan mereka miliarder mendadak dengan cara yang misterius.

2. Shio Naga

Shio selanjutnya yang diprediksi akan memiliki banyak rezeki dan siap menjadi miliarder, yaitu Shio Naga.

Khusus yang dilahirkan pada tahun 1964 elemen kayu, 1976 elemen api, 1988 elemen tanah, 2000 elemen logam, 2012 elemen air, dan seterusnya kelipatan 12.

Pemilik Shio Naga dianggap sebagai simbol kekuatan dan keberuntungan dalam budaya Tionghoa. Mereka dipercaya memiliki energi spiritual yang luar biasa kuat dan bisa menarik rezeki dari segala penjuru.

Shio Naga seringkali mendapatkan perlindungan dari roh leluhur dan dewa-dewa yang membimbing mereka menuju kesuksesan finansial yang tak terduga dan luar biasa.

3. Shio Monyet

Selanjutnya, yaitu Shio Monyet yang diprediksi akan menjadi miliarder pada tahun 2026. Khusus yang lahir pada tahun 1980 elemen logam, 1992 elemen air, 2004 elemen kayu, 2016 elemen api, dan seterusnya kelipatan 12 tahun.